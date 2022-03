Motorola toont over-the-air-lader die vier apparaten tegelijk kan laden

In een demovideo heeft telefoonfabrikant Motorola een nieuwe versie getoond van een draadloze lader die vier apparaten tegelijk op een afstand van maximaal drie meter kan opladen, ook door objecten heen. Het is de tweede generatie over-the-air-lader van het merk.

In de video, die Motorola heeft gedeeld op Weibo, en die opgepikt is door XDA Developers, laat het merk een laadstation zien waarmee tot vier telefoons tegelijk op afstand kunnen worden opgeladen. De lader maakt geen gebruik van de gewoonlijke draadloze Qi-standaard, die een bereik heeft van maximaal 4 centimeter. Volgens Motorola kan de lader tot een afstand van drie meter, in een hoek van honderd graden apparaten opladen, zelfs als er een object in de weg staat, zoals in de demo een vel papier.

Begin dit jaar toonde Motorola al een laadstation dat in staat was om telefoons op tot een meter afstand op te laden. Deze lader stopte met laden wanneer er een obstakel tussen de lader en de telefoon zat. Motorola heeft ten opzichte van januari dus een aantal beperkingen weten te verhelpen. De lader laadt telefoons op met behulp van een serie van zestienhonderd antennes en is aanzienlijk groter dan de versie die Motorola in januari toonde.

Motorola is niet de enige die werkt aan over-the-air-laders. In januari introduceerde Xiaomi zijn Mi Air Charge-technologie. Daarmee kunnen apparaten met een vermogen van 5W op een afstand van enkele meters opgeladen worden. De lader stuurt via beamforming met 144 antennes een signaal via milimetergolven naar de smartphone. Ontvangstantennes in de smartphone zetten dit signaal om in elektriciteit. Daarnaast werkt ook telefoonfabrikant OPPO aan wat het OPPO Air noemt. Die lader zou op korte afstand tot maximaal 7,5W kunnen laden. Wanneer die techniek op de markt komt, is nog onbekend.