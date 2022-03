Ubisoft vervangt chief creative officer jaar na intimidatieschandaal

Ubisoft heeft Riders Republic-regisseur Igor Manceau aangesteld als nieuwe chief creative officer. De positie was al sinds vorig jaar feitelijk onvervuld, nadat de vorige creatieve topman vertrok na aantijgingen van wangedrag en seksuele intimidatie.

In deze nieuwe rol is Manceau volgens Ubisoft verantwoordelijk voor het 'vaststellen en verzorgen van de creatieve visie van Ubisoft', en voor het 'begeleiden van de creatieve richting van games'. De vorige chief creative officer, Serge Hascoët, stapte in juli 2020 op na een reeks aantijgingen. Zo zou hij medeverantwoordelijk zijn voor een hoop gevallen van seksuele intimidatie jegens vrouwelijke collega's. Dit is destijds naar buiten gekomen door onderzoek van meerdere bronnen, waaronder het Franse Libération. Na het vertrek van Hascoët vervulde Ubisoft-ceo Yves Guillemot tijdelijk zijn rol, maar Manceau is nu de officiële opvolger.

Manceau werkt al sinds 1998 bij Ubisoft, toen nog bij de marketingafdeling. Zo heeft hij geholpen met de marketing van onder meer Far Cry en Splinter Cell. Recentelijk was hij als creative director betrokken bij Steep en sinds 2017 werkt hij aan het nog te verschijnen Riders Republic.

De groep A Better Ubisoft, die bestaat uit Ubisoft-medewerkers, waaronder ook voormalige, spreekt zich uit over de beslissing om Manceau deze functie te geven. Dit naar aanleiding van een uitspraak van Guillemot van vorig jaar. Hierin zei hij dat hij een 'inclusieve, open cultuur' wil creëren bij Ubisoft, met meer 'diverse' en 'multidisciplinaire' expertises. Volgens A Better Ubisoft komt Guillemot met deze aanstelling zijn belofte niet na. "Er zit schokkend weinig diversiteit in de top." Verderop schrijft de groep in de mededeling: "Momenteel bestaat het creatieve team van Ubisoft uit witte mensen met een uniforme culturele achtergrond." Desondanks wenst de groep Manceau succes en hoopt deze dat de nieuwe creatieve topman de schade van zijn voorganger weet te herstellen.