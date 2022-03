Little Big Adventure-games uit jaren negentig krijgen een vervolg

Een nieuwe indiestudio werkt aan een vervolg op de twee Little Big Adventure-games die in 1994 en 1997 verschenen voor de pc. Twee makers van de originele games zijn daarbij betrokken. De actie-rpg-achtige games bevatten destijds veel nieuwe elementen.

Hoofdpersonages Twinsen en Zoé keren terug in het nieuwe spel, dat voor pc en consoles zal verschijnen. Verdere details zijn nog niet bekend en het werk aan de nieuwe Little Big Adventure-game is nog niet begonnen, zegt de studio op Twitter. De studio bedankt fansite Magicball Network, waar fans van de LBA-serie nog altijd actief zijn.

De nieuwe studio heet 2.21 en zowel Didier Chanfray als Frédérick Raynal zijn erbij betrokken. De twee werkten in de jaren negentig samen bij Adeline Software aan de oorspronkelijke LBA-games, die in Europa door Electronic Arts werden uitgegeven.

In 1994 kwam de eerste Little Big Adventure-game uit voor MS-DOS en het spel kwam later ook naar Sony's PlayStation. In 1999 waren er van het eerste deel 500.000 exemplaren verkocht. Het tweede deel verscheen in 1997 voor Windows en MS-DOS. In de afgelopen jaren zijn de games door Dotemu opnieuw uitgebracht op Steam en op GOG. Het eerste deel kwam ook naar Android en iOS.

Ten tijde van de release waren de games vooruitstrevend. Het zijn actie-rpg-achtige games met een semi-open wereld, een verhaallijn en humor. In het eerste deel worden 3d-personages en objecten gecombineerd met 2d-achtergronden. In het tweede deel werd ook de omgeving in de buitenwereld gerenderd in 3d, maar de locaties binnen waren net als bij de eerste game 2d met een isometrisch perspectief. Ook gebruikten de games een autosave-systeem, in een tijd dat handmatig saven de norm was.

Little Big Adventure 1 en 2