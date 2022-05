Nieuwe Little Big Adventure-game is een reboot en verschijnt misschien in 2024

De ontwikkelaars die eerder een vervolg op de Little Big Adventure-games uit de jaren negentig aankondigden, zeggen nu dat het een reboot van het eerste deel wordt. De bedoeling is dat het spel in 2024 uitkomt. Dat is dertig jaar na het eerste deel.

Didier Chanfray, die betrokken was bij de originele Little Big Adventure-games en ook werkt bij de studio die vorig jaar is opgericht om een nieuw deel te maken, geeft uitleg over de koerswijziging. Hij zegt dat het team besloten heeft om een 'sterk nieuw IP' te maken rondom LBA en niet gewoonweg met LBA3 te komen. Er lag al deels een verhaal klaar voor LBA3, getiteld Genesis of the Stellar Entity. Dat script was geschreven om de serie te beëindigen en de studio zegt nu dat juist niet te willen doen.

Daarom heeft de studio besloten om een reboot te maken van de game. Details zijn daar nog niet over bekend, maar het gaat om een nieuwe start van de serie. Niet om een remake van het origineel of een opvolger van het tweede deel. Chanfray zegt dat sommige fans teleurgesteld zullen zijn dat er geen derde deel komt, maar hij denkt dat een reboot de beste toekomstkansen biedt voor de serie. Vorig jaar heeft de studio de broncode van de originele games al open source gemaakt en fans worden uitgenodigd om daar zelf mee aan de slag te gaan om bijvoorbeeld mods te maken.

Chanfray hoop het nieuwe spel in 2024 uit te kunnen brengen. In dat jaar viert de LBA-serie zijn dertigste verjaardag. Wel zegt hij dat er nog veel onbekend is, dus het gaat niet om een harde toezegging. Het team wil open zijn over de ontwikkeling en samenwerken met de community. De studio is van plan om de reboot met een productieteam van zo'n twaalf man te maken. Zowel het team als het budget zullen kleiner zijn dan die voor de productie van LBA2 uit 1997. Met het huren van 'de juiste mensen' en het gebruik van 'nieuwe technologie' denkt Chanfray dat dit niet ten koste zal gaan van de kwaliteit.

Eerder deze maand kondigden de makers al een nieuwe naam aan voor het spel: Twinsen’s Little Big Adventure. Dat was een suggestie uit de community. De originele games hadden verschillende namen in verschillende regio's. LBA1 en LBA2 werden in de Verenigde Staten uitgebracht als Relentless en Twinsen's Odyssey. De nieuwe naam moet die verschillende namen samenvoegen.

De eerste Little Big Adventure-game verscheen in 1994 voor MS-DOS en later voor Sony's PlayStation. Van het eerste deel waren in 1999 een half miljoen exemplaren verkocht. De opvolger kwam in 1997 uit voor Windows en MS-DOS. Toen de games voor het eerst uitkwamen werden ze gezien als vooruitstrevend. Het gaat om actie-rpg-achtige games met een semi-open wereld, een verhaallijn, humor en een autosave-systeem. Dat laatste was destijds nieuw.

Little Big Adventure 1 en 2