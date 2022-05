VW-dochterbedrijf en Bosch gaan samenwerken op het gebied van autonoom rijden

Volkswagen-dochter Cariad gaat samenwerken met Bosch om een platform te ontwikkelen voor autonoom rijden. Het platform wordt ontwikkeld voor de verschillende automerken van de Volkswagen Group.

De twee bedrijven kondigen de samenwerking dinsdag aan en willen in 2023 de eerste functionaliteiten voor autonoom rijden beschikbaar maken voor automerken die onder Volkswagen Group vallen. In eerste instantie zijn dit level 2-autonomiefunctionaliteiten. Hierbij moeten we denken aan rijassistentie binnen en buiten de bebouwde kom en op de snelweg. Daarna moet het ook snel mogelijk worden dat het systeem het rijden grotendeels over kan nemen als de auto zich op de snelweg bevindt, wat onder level 3-autonomie valt.

Het is de bedoeling dat het platform vanaf volgend jaar kan worden gebruikt voor de voertuigen die onder de Volkswagen Group-vlag vallen. Daarna moet het ook mogelijk worden voor andere autofabrikanten om deze technologie te implementeren bij hun voertuigen. Volgens de twee bedrijven zal het team dat aan deze technologie gaat werken uit circa duizend experts bestaan.

Volkswagen heeft al eerder geëxperimenteerd met autonome voertuigen. In september vorig jaar maakte het bedrijf nog een samenwerking bekend met Argo AI, waarmee het een zelfrijdende bus ontwikkelt. Het is de bedoeling dat de ID.Buzz AD1 in 2025 klaar is voor commercieel gebruik.