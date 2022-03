Toyota toont drie nieuwe suv's in bZ-serie en wil in 2030 30 EV-modellen hebben

Toyota en Lexus hebben meerdere accu-elektrische modellen getoond die de komende jaren op de markt verschijnen. Onder Toyota's bZ-naam komen er drie nieuwe suv-modellen. Bij de kleinste mikt Toyota op een energieverbruik van 125Wh per kilometer.

In totaal liet Toyota vier bZ-modellen zien, waarvan twee cross-over-suv's. Zo werd er een bZ Compact SUV getoond en een bZ Small Crossover. Alle auto's zijn nog in ontwikkeling; de fabrikant deelde dan ook nog niet veel details over prijs, beschikbaarheid of specificaties. Wel zei Toyota dat er bij die bZ Small Crossover op een energieverbruik van 125Wh per kilometer wordt gemikt. Ter vergelijking: de Volkswagen ID.3 heeft volgens de EV-Database een energieverbruik van 166Wh/km. Toyota ontwerpt die Small Crossover specifiek met Europa en Japan in gedachten.

Naast de Compact SUV en Small Crossover, toonde Toyota een Large SUV en SDN. Laatstgenoemde is een sedan. De bZ-modellen zijn volledig elektrische auto's die alleen als accu-elektrische auto's zullen verschijnen. Toyota zegt daarnaast ook bestaande modellen met benzine- en dieselmotoren te willen uitbrengen als volledig elektrische varianten.

Toyota en dochtermerk Lexus onthulden nog elf accu-elektrische auto's naast de bZ-lijn; in totaal toonden de twee fabrikanten dus vijftien auto's. Tegen 2030 willen Toyota en Lexus dertig accu-elektrische auto's in hun gamma hebben. Naast suv's gaat het om sportwagens, offroad-auto's en commerciële auto's zoals een bestelbus en pick-uptrucks.

De vijftien auto's die Toyota en Lexus onthulden: op de voorgrond de eerder onthulde Toyota bZ4x, rechts daarvan de vier nieuwe bZ-modellen

Ook bij deze modellen was Toyota spaarzaam met details. Wel sprak het bedrijf over de Lexus RZ, het eerste accu-elektrische model van Lexus gebouwd op een platform dat alleen voor EV's gebruikt wordt. In dit geval gaat het om Toyota's e-TNGA-platform. Dit model wordt in de eerste helft van 2022 onthuld, schrijft Autocar.

Daarnaast sprak het bedrijf over de Lexus Sports Battery EV, een accu-elektrische sportauto die in iets meer dan twee seconden van nul naar honderd kilometer per uur moet kunnen versnellen en een cruising range van ruim zevenhonderd kilometer moet krijgen. Lexus overweegt een solidstate-accu te gebruiken voor deze Sports Battery EV.

Hoewel er weinig concrete data werden genoemd, zegt Toyota dat 'de meeste modellen in de komende paar jaar' moeten verschijnen. Tegen 2030 wil het bedrijf jaarlijks 3,5 miljoen EV's verkopen. In Europa, Noord-Amerika en China verwacht Lexus dan alleen maar accu-elektrische auto's te verkopen. In 2035 moet dit wereldwijd het geval zijn.

Deze ambities van Lexus zijn wel minder dan wat Toyota voor zichzelf verwacht. Eerder deze maand zei de Europese Toyota-tak tegen 2035 alleen nog maar emissievrije auto's te leveren, bovendien ging het hier alleen om West-Europa en niet heel Europa. Daarnaast sprak Toyota ook over de mogelijkheid van waterstofauto's, iets waar het dinsdag minder aandacht aan gaf.