IFixit en Microsoft brengen Surface-tools uit voor onafhankelijke reparateurs

Reparatiebedrijf iFixit brengt in samenwerking met Microsoft een aantal tools uit die nodig zijn voor reparaties van recente Surface-apparaten. IFixit verstrekt de tools aan onafhankelijke reparateurs die onderdeel zijn van het iFixit Pro-programma.

Vooralsnog zijn er drie tools, die door Microsoft ontworpen zijn en door iFixit worden gemaakt en verkocht. Voor de Surface Pro 7+, Pro 8 en Pro X zijn er een Surface Display Debonding Tool en een Display Bonding Frame. Eerstgenoemde is nodig om het scherm van de Surface-tablets te verwijderen zonder daarbij andere componenten te beschadigen. Laatstgenoemde is juist bedoeld om het scherm weer op de juiste plek te bevestigen.

Daarnaast maakt iFixit de Surface Battery Cover voor de Surface Laptop 3, Laptop 4, Laptop Go, Laptop SE en Laptop Studio. Dit is een afdekplaat voor de accu die gebruikt dient te worden als de apparaten geopend zijn, om te voorkomen dat er per ongeluk contact wordt gemaakt met het moederbord of andere componenten.

Consumenten kunnen de tools niet kopen. IFixit biedt ze aan via zijn iFixit Pro-netwerk. Onafhankelijke reparateurs kunnen zich daarvoor aanmelden. Volgens iFixit worden de tools ook aangeboden aan Microsoft Authorized Service Providers, Microsoft Experience Centers en zakelijke Microsoft-klanten.

IFixit noemt de stap van Microsoft om de tools beschikbaar te maken voor onafhankelijke reparateurs een 'goede stap in de juiste richting'. Volgens het reparatiebedrijf heeft Microsoft echter nog een lange weg te gaan als het gaat om repareerbaarheid. In 2017 gaf iFixit de eerste Surface Laptop een repareerscore van 0 op een schaal van 10. Bij nieuwere modellen heeft Microsoft sommige reparaties en het vervangen van bijvoorbeeld de ssd makkelijker gemaakt. De Surface Laptop 3 kreeg in 2019 een score van 5 uit 10 voor repareerbaarheid.