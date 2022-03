Nike neemt ontwerper van virtuele nft-schoenen Rtfkt over

Nike heeft het bedrijf Rtfkt overgenomen, dat zich specialiseert in het ontwerpen van virtuele verzamelobjecten die als nft verkocht kunnen worden. Met deze stap gaat Nike mogelijk virtuele schoenen aanbieden voor gebruik in de metaverse.

Met de overname zegt Nike-ceo John Donahoe de 'digitale voetafdruk en capaciteiten' van het bedrijf te willen vergroten. Vermoedelijk moeten de gekochte nft-schoenen in de toekomst in de metaverse te zien zijn, waarbij avatars van mensen de schoenen kunnen kopen. Volgens Nike is Rtfkt een 'toonaangevend merk' dat op deze manier dergelijke non-fungible tokens als digitale collectibles aanbiedt.

Rtfkt werd in januari 2020 opgericht en heeft sindsdien al vele nft's gemaakt voor de metaverse. Zo heeft het bedrijf in samenwerking met een jonge kunstenaar een schoenenlijn ontwikkeld, die naar eigen zeggen binnen zeven minuten uitverkocht was en 3,1 miljoen dollar opbracht. Kopers kregen hierbij zowel een fysiek paar als de digitale nft-versies. Bezitters kunnen deze digitale schoenen uitstallen in de metaverse. Ze kunnen de schoenen ook weer verkopen in de hoop winst te maken. Of kopers van Nike-schoenen in het vervolg bij het aanschaffen van fysieke schoenen ook virtuele nft-versies krijgen, is niet bekend.

De laatste tijd investeren steeds meer bedrijven in nft's. Zo is gamebedrijf Ubisoft gestart met Quartz, waarbij in-game 'collectorsitems' gekocht en verhandeld kunnen worden als nft's. Ook Pepsi heeft nft's gemaakt, al waren die gratis te claimen door de eerste 1893 personen die zich inschreven voor een wachtlijst. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de metaverse. Sommige bedrijven, zoals Meta, voorzien een gedeelde digitale wereld waarin gebruikers hun avatars en digitale kleren mee kunnen nemen naar verschillende virtuele ruimtes van losstaande bedrijven.