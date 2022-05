Pokémon Go krijgt eerste in-game muzikaal optreden van artiest

Augmented reality-game Pokémon Go zal komende week voor het eerst een in-game muzikaal optreden van een bekende artiest gaan bevatten. Games als Fortnite en Apex Legends deden dat al eerder. Het is onbekend of ontwikkelaar Niantic dat vaker gaat doen.

Niantic heeft de samenwerking op de eigen site aangekondigd. Het optreden van zanger Ed Sheeran zal vanaf maandagavond te zien zijn in de game. Dat gebeurt via de in-game News-sectie. Hoe dat er precies uit zal zien, is nog niet bekend. Ook heeft Pokémon Go items die verband houden met het optreden, zoals items voor de avatar en stickers.

Pokémon Go is lang niet de eerste game die een optreden van een artiest faciliteert. Zo zijn er geregeld optredens in Fortnite en ook Apex Legends heeft die. Virtuele optredens gelden als een soort voorbode van de metaverse, waarin dit soort evenementen vermoedelijk normaal zullen zijn.

De game Pokémon Go ging van start in 2016. De piek van populariteit lag in het begin. Volgens Statista zijn er op iOS nu nog rond 29.000 dagelijks actieve spelers in Nederland en rond 17.000 in België. Hoeveel dat er zijn via Android, is onbekend. Niantic geeft zelf geen cijfers vrij van aantal actieve spelers per land.