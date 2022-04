Klassiekemuziekfestival BBC Proms gaat voor het eerst gamemuziekconcert geven

De BBC Proms, een jaarlijks klassiekemuziekfestival in Groot-Brittannië, neemt voor het eerst videogamemuziek mee in zijn repertoire, gespeeld door het Royal Philharmonic Orchestra. Onder andere Kingdom Hearts, Shadow of the Colossus en Dear Esther passeren de revue.

Robert Ames, via robertames.co.uk

Naast de bovengenoemde drie games wordt in ieder geval Battlefield 2042 ook meegenomen. Er worden nog meer games inbegrepen, maar die worden nog niet bekendgemaakt. Wel valt er op de webpagina voor Gaming Prom - From 8-Bit to Infinity te lezen dat het 'elektronisch aangevulde' Royal Philharmonic Orchestra zijn reis begint bij de 'klassieke consoletitels van de jaren '80', wat de deur openlaat voor een breed variërend aanbod.

De componisten van de muziek zijn in ieder geval Hildur Guðnadóttir, Sam Slater, Jessica Curry, Yoko Shimomura en Kow Otani. Dirigent van het orkest is Robert Ames. Het evenement vindt plaats op 1 augustus in de Royal Albert Hall, nabij het stadscentrum van Londen. De totale duur van het concert is nog niet bekend.

De Proms zijn naderhand te bekijken via de BBC iPlayer, maar die doet wel aan geoblocking om alleen mensen in het Verenigd Koninkrijk toegang te verlenen. Een Nederlandse variant van dit concert was er in de vorm van Games in Concert, opgevoerd door het Metropole Orkest. De laatste editie daarvan lijkt in 2014 te hebben plaatsgevonden. In september van 2020 kwam het Noord Nederlands Orkest ook met een gamemuziekconcert. Op NPO Radio 4 was er vorig jaar tot slot de Nacht van de Gamemuziek, met originele gamesoundtracks en vertolkingen door het Metropole Orkest.