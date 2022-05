Blizzard brengt Overwatch-soundtrack uit

Blizzard heeft Overwatch: Cities & Countries uitgebracht, een soundtrack waarin de themes van de verschillende Overwatch-speelvelden en -missies zijn opgenomen. Het album is te downloaden, maar de muziek is ook te beluisteren via streamingplatforms.

Blizzard meldt dat Overwatch: Cities & Countries maandag uitkomt. Geïnteresseerden kunnen op YouTube alvast wat korte versies van de verschillende nummers beluisteren. Daar zijn in ieder geval 24 nummers te beluisteren.

Overwatch: Cities & Countries wordt gevormd door de muziek die te horen is als spelers aan een ronde in Overwatch beginnen. Op het album zijn langere versies van deze muziek te vinden. De muziek uit alle 21 speelvelden is aanwezig en de speelvelden zijn verspreid over de hele wereld, waardoor allerlei verschillende muzieksoorten de revue passeren.