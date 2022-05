LG brengt FreeSync Premium-update uit voor oled-tv's uit 2020

LG heeft een firmware-update uitgebracht waarmee de WX-, GX- en CX-oled-tv's van dit jaar ondersteuning krijgen voor FreeSync Premium. Dat betekent dat FreeSync op deze televisies is te gebruiken in combinatie met hdr.

Onder meer op een Nederlandse ondersteuningspagina van LG is de nieuwe firmware te vinden. LG meldt daar in een toelichting dat er ondersteuning is voor AMD FreeSync en dat de firmware bedoeld is voor de WX, GX en de CX. Dat zijn oled-tv's van LG van dit jaar. De BX en ZX zouden ook FreeSync Premium moeten krijgen, maar het is onbekend wanneer dat zal plaatsvinden. Of de 2019-modellen het ook krijgen, is onbekend. Overigens is er een gebruiker die in een video uitlegt hoe FreeSync toch werkend is te krijgen op een televisie of monitor die het niet ondersteunt.

De werking van FreeSync Premium op de televisies lijkt iets af te wijken van de uitleg van AMD van begin dit jaar, toen het FreeSync Premium aankondigde. Daarbij maakt AMD onderscheid tussen FreeSync Premium en FreeSync Premium Pro. De eerste is in feite FreeSync met ondersteuning voor low framerate compensation, waarbij hdr-ondersteuning niet verplicht is. Bij Premium Pro is hdr-ondersteuning wel verplicht en daarmee is het in feite hetzelfde als het voormalige FreeSync 2 HDR.

Dat onderscheid tussen Premium en Premium Pro lijkt vooral te gelden voor monitoren; FreeSync Premium bij de LG-tv's betekent ook de ondersteuning voor hdr. Waarschijnlijk hebben televisies geen FreeSync Premium Pro nodig voor hdr. Onder meer FlatpaneldHD meldt dat zowel gebruikers als AMD bevestigen dat het werkt met hdr. Volgens de site werkt FreeSync Premium op de LG-tv's tussen de 40 en 120Hz en onder de 40Hz komt lfc om de hoek kijken. Deze 4k-oled-tv's gaan overigens niet verder dan 120Hz.

LG's oled-tv's van dit jaar hebben al ondersteuning voor vrr en G-Sync Compatible van Nvidia. Laatstgenoemde is in feite Nvidia's ondersteuning van vrr via hdmi. Met de toevoeging van FreeSync Premium komt er dus een derde smaak bij voor het synchroniseren van de output van de gpu met de verversingssnelheid van het televisiescherm.

Sommige gebruikers melden overigens dat er wellicht een bug zit in de nieuwe firmware, waardoor Dolby Vision niet meer werkt als FreeSync is ingeschakeld. Als FreeSync-detectie op een specifieke hdmi-poort wordt geactiveerd, worden Dolby Vision-signalen niet meer geaccepteerd, ook al wordt FreeSync uitgeschakeld. Daarnaast zijn er gebruikers die melden dat het bestaande probleem met de fluctuaties in de zwartwaarden, dat nog altijd aan de orde is bij de hdmi-vrr-implementatie op de tv's van LG, zich nu ook voordoet bij FreeSync.