AMD kondigt FreeSync Premium aan

AMD wijzigt de namen van zijn verschillende FreeSync-technologieën en voegt er een toe. Zo introduceert het bedrijf een nieuwe FreeSync Premium-variant en doopt het zijn voormalige FreeSync 2 HDR-standaard om tot FreeSync Premium Pro.

AMD kondigt de veranderingen aan tijdens CES. FreeSync Premium heeft vrijwel dezelfde eisen als Premium Pro, het voormalige FreeSync 2 HDR, maar bij Premium is hdr-ondersteuning niet verplicht. Dat is het enige verschil tussen de twee.

Voorheen waren er twee verschillende FreeSync-standaarden, FreeSync en FreeSync 2 HDR. AMD kondigde FreeSync in 2014 aan en bracht de standaard in 2015 uit. Dit moest onder andere screentearing oplossen, latency verlagen en beeldflikkeringen verminderen.

In 2017 volgde FreeSync 2 HDR, die, zoals de naam doet vermoeden, ondersteuning voor hdr-weergave toevoegde. Ook werd lfc -ondersteuning verplicht in FreeSync 2, waar dit bij de eerste FreeSync-standaard optioneel was. Ook moeten FreeSync 2 HDR-schermen minimaal een verversingssnelheid van 120Hz op een resolutie van 1920x1080 pixels hebben. Op het moment van schrijven zijn er ruim 900 FreeSync-schermen op de markt gebracht.