BenQ introduceert twee 1080p-gamingmonitoren met 144Hz-ips-panelen

BenQ heeft twee nieuwe gamingmonitoren in zijn Mobiuz-serie aangekondigd. Het gaat hierbij om een 27"-model en een 24,5"-variant. Beide schermen hebben een resolutie van 1920x1080 pixels. De monitoren kosten respectievelijk 320 en 280 euro.

De BenQ EX2710 en EX2510 zijn, los van de afmetingen, vrijwel identiek aan elkaar. Zo hebben beide schermen een ips-paneel met een geclaimde responstijd van 1ms, uitgaande van mprt. De gtg -responstijd bedraagt volgens BenQ 2ms. De monitoren hebben daarnaast een verversingssnelheid van 144Hz. Zowel de EX2710 als de EX2510 kunnen 99 procent van de srgb-kleurruimte tonen, met 8bits-kleuren. De maximale helderheid bedraagt 400cd/m².

BenQ voorziet de schermen van twee hdmi 2.0-aansluitingen en een DisplayPort 1.2-connector. Beide schermen ondersteunen verder FreeSync Premium via de DisplayPort-aansluiting. Dat wil zeggen dat de monitoren 'compensatie voor lage framerates' bieden, bovenop de reguliere FreeSync-specificatie. Beide modellen zijn voorzien van twee 2,5W-speakers en een 3,5mm-jack voor een koptelefoon.

De meegeleverde standaard is 130mm in de hoogte te verstellen en kan daarnaast verticaal gekanteld en horizontaal gedraaid worden. De voet is volgens de specificaties zo'n 21,7 centimeter diep. De monitorarm kan daarnaast vervangen worden middels een vesa 100mm-bevestiging. Volgens Duitse website Hifitest gaat de 27"-variant 320 euro kosten, terwijl het 24,5"-model een adviesprijs van 280 euro krijgt. De EX2710 komt in augustus beschikbaar. De EX2510 volgt een maand later.