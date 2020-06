Samsung brengt Odyssey-gamingmonitor van 49" uit voor 1700 dollar

Samsung heeft de prijs bekendgemaakt die op de Amerikaanse markt gevraagd wordt voor de Odyssey G9, een gamingmonitor met een diagonaal van 49" en een resolutie van 5120x1440 pixels. De prijs bedraagt 1700 dollar.

Omgerekend en met btw komt deze prijs uit op zo'n 1822 euro. Vermoedelijk zal de europrijs dan ook op 1800 of 1850 euro uitkomen. Op de Amerikaanse Samsung-website worden de G9 en G7 al getoond; op de Nederlandse site ontbreekt de G9 vooralsnog.

De Odyssey G9 kenmerkt zich door de diagonaal van 49", een resolutie van 5120x1440 pixels, een va-paneel met quantom dots en een verversingssnelheid van 240Hz. Verder heeft de monitor een HDR 1000-label; dit is een Samsung-aanduiding die niet automatisch hetzelfde betekent als het DisplayHDR 1000-label van de VESA. Het scherm haalt in ieder geval een piekhelderheid van 1000cd/m². De G9 heeft een kromming van 1000R en de opgegeven grijs-naar-grijs-responstijd bedraagt 1ms.

Samsung maakte eerder al wel de europrijzen van de kleinere Odyssey G7-monitor bekend. De 27"-versie kost 649 euro en de grotere 32"-variant krijgt een prijs van 749 euro. Deze monitor heeft een resolutie van 2560x1440 pixels en een piekhelderheid van 600cd/m², maar bijvoorbeeld de responstijden en de verversingssnelheden zijn gelijk aan die van de G9. De schermen moeten in de loop van juli beschikbaar zijn; in de VS is dat vanaf 13 juli het geval.