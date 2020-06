Iron Harvest-demo is deze week speelbaar

Ontwikkelaar King Art Games heeft tijdens het digitale gamefestival Guerilla Collective meerdere trailers van het spel Iron Harvest 1920+ gepubliceerd. Vanaf dinsdag is er voor de duur van een week een demo beschikbaar.

Geïnteresseerden kunnen de demo gratis spelen van 16 tot 22 juni. Het is mogelijk om het multiplayergedeelte uit te proberen, maar het beheren van onder meer de kenmerkende mechanische robots is ook mogelijk in een skirmishmodus, waarbij tegen de kunstmatige intelligentie moet worden gevochten.

Tijdens de derde dag van het Guerilla Collective-festival heeft een ontwikkelaar van het spel gameplaybeelden van de tutorial laten zien. In de trailers zijn verder beelden te zien van gevechten, waarbij bijvoorbeeld een robot door een gebouw heen breekt, waarbij de destruction goed zichtbaar is in de vorm van een afbrokkelende muur.

In Iron Harvest 1920+ draait het om een alternatieve werkelijkheid van de jaren twintig in Europa, in de periode na de Eerste Wereldoorlog. Er zijn drie grote facties aanwezig in het spel: Saxony Empire, The Polania Republic en Rusviet. Spelers kunnen niet alleen soldaten aansturen, maar ook grote, door stoom aangedreven mechanische robots en machines.

Iron Harvest 1920+ is gebaseerd op afbeeldingen van de Poolse kunstenaar Jakub Rozalski en kwam van de grond na een succesvolle Kickstarter-campagne. Op 1 september 2020 is het rts-spel, dat wat de gameplay betreft op Company of Heroes lijkt, beschikbaar voor pc, Xbox One en PlayStation 4.