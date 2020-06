Star Citizen heeft meer dan 300 miljoen dollar opgehaald

Ruimtegame Star Citizen heeft inmiddels de grens van driehonderd miljoen dollar gepasseerd. Dit bedrag is opgehaald via crowdfunding. Het is sinds 2012 mogelijk om geld te geven voor de ontwikkeling van het spel.

Op het moment van schrijven staat de teller op 300.842.051 miljoen dollar, omgerekend zo'n 267 miljoen euro. Dat bedrag is gevormd door de schenkingen van in totaal 2.713.804 geïnteresseerden. In december vorig jaar stond de teller nog op 251 miljoen dollar.

In mei was er een duidelijke piek te zien: in die maand werd ruim 15 miljoen dollar opgehaald. Niet eerder werd er in een maand tijd zoveel geld toegezegd aan het megaproject. Die piek hing wellicht samen met een periode van elf dagen waarin het spel gratis was te spelen. Die periode eindigde op 1 juni.

Geïnteresseerden kunnen voor 45 dollar een Starter Pack aanschaffen om met het spel te beginnen. Star Citizen bevindt zich momenteel in versie 3.9 in een alfafase. Een apart singleplayerverhaal in de vorm van Squadron 48 is ook in de maak; een bèta hiervan zou in het derde kwartaal van dit jaar moeten uitkomen, zo blijkt uit de huidige planning op de website van de game.

In 2012 begon de crowdfundingcampagne voor de ontwikkeling van ruimte-mmo Star Citizen. Spelers kunnen nog altijd geld toezeggen. Dat kan door de alfaversie van de game te kopen en door geld uit te geven aan virtuele ruimteschepen in de game. Prijzen daarvan beginnen bij enkele tientallen dollars en kunnen oplopen tot duizenden dollars.