ESA's Solar Orbiter bereikt dichtste punt bij de zon

De Solar Orbiter van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA bereikt op maandag zijn eerste perihelium, het punt in de baan waarmee de sonde het dichtst bij de zon komt. Het is voor het eerst dat een sonde met een camera van zo dichtbij opnames van de zon maakt.

Bij het bereiken van het perihelium passeert de Solar Orbiter de zon op 77 miljoen kilometer, wat ongeveer de helft is van de afstand van de aarde tot de zon. In de komende week zullen technici van de ESA de wetenschappelijke instrumenten, waaronder de zes aanwezige telescopen. Die zullen voor het eerste gezamenlijk close-upafbeeldingen van de zon maken. Het doel hiervan is om te kijken of de instrumenten geschikt en klaar zijn voor toekomstige wetenschappelijke observaties. Er zal ook gekeken worden naar de data afkomstig van andere instrumenten die onder meer kijken naar het magnetisch veld en de zonnewind.

Volgens de ESA zijn er nooit eerder afbeeldingen van de zon gemaakt op deze relatief korte afstand. Halverwege volgende maand worden de afbeeldingen gepubliceerd. Het duurt ongeveer een week om alle afbeeldingen van tijdens het perihelium te downloaden, wat gebeurt met de antenne-installatie in Malargüe, Argentinië. Vervolgens worden ze verwerkt om ze ergens halverwege juli te publiceren. De data van de overige sensoren volgt later dit jaar, omdat ze eerst nog gekalibreerd moeten worden.

De in 2018 gelanceerde Parker Solar Probe van de NASA draait ook om de zon heen en passeert de zon op nog kortere afstanden, maar deze heeft geen telescopen aan boord die zich direct op de zon kunnen richten. De afbeeldingen van de Europese sonde zijn enigszins vergelijkbaar met de Solar Dynamic Observatory van de NASA, die om de aarde draait. Omdat de Solar Orbiter zich momenteel op 134 miljoen kilometer van de aarde bevindt en een stuk dichter bij de zon staat, is de resolutie van de afbeeldingen van de Europese sonde twee keer zo hoog als die van de Solar Dynamic Observatory.

De Solar Orbiter is op 10 februari gelanceerd en zal uiteindelijk de zon passeren op een afstand van 42 miljoen kilometer. Ter vergelijking: Mercurius draait om de zon op een afstand van zo'n 46 tot 70 miljoen kilometer. Het eerstvolgende perihelium volgt in begin 2021. Uiteindelijk zal de Solar Orbiter met hulp van de zwaartekracht van Venus zijn baan veranderen om zodoende ook de polen van de zon te kunnen bekijken. Dat moet wetenschappers helpen om het gedrag van het magnetische veld van de zon beter te begrijpen.