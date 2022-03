NASA wil over acht jaar twee missies naar Venus lanceren

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil over ongeveer acht jaar twee missies naar Venus lanceren. De bedoeling is om te ontdekken hoe de planeet ondanks alle overeenkomsten met de aarde onbewoonbaar heet is geworden.

Venus

Die missies heten Davinci+ en Veritas, zegt de NASA. Davinci+ staat voor Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging. De sonde moet de gassen in de atmosfeer meten en foto's in hoge resolutie terugsturen van de 'tesserae', mogelijke tectonische platen zoals de aardse continenten.

De andere missie is Veritas, Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy. Die missie beoogt het oppervlak van Venus in kaart te brengen. Dat gebeurt onder meer met een Synthetic Aperture Radar of SAR. Beide zijn door Amerikaanse organisaties geleide missies, maar bij Veritas is er ook Europese inbreng. Onder meer de apparatuur komt van Europese organisaties.

De NASA heeft voor beide missies ongeveer 500 miljoen euro voor de ontwikkeling begroot. De lancering van beide missies staat gepland tussen 2028 en 2030. De laatste keer dat er een Amerikaanse missie richting Venus ging was in 1978. In de tussentijd was er wel aandacht voor Mars, waar diverse rovers rondrijden en informatie terugsturen naar de aarde.