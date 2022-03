Facebook blokkeert pagina van gemeenteraad Breda

De Facebook-pagina van de gemeenteraad van Breda is sinds dinsdag ontoegankelijk geworden voor de gemeenteraad en gebruikers. Facebook heeft nog geen reden gegeven voor het offline halen van de pagina.

De griffier van de Bredase gemeenteraad zegt tegen BN DeStem contact te hebben opgenomen met Facebook en te wachten op een beoordeling. De griffier zegt altijd 'neutrale' content te plaatsen op de Facebook-pagina en geen berichten te plaatsen die in strijd zijn met de richtlijnen. Reacties worden daarnaast volgens de griffier gemodereerd.

De gemeenteraad gebruikt de Facebookpagina twee tot drie keer per week, om er bijvoorbeeld links op te plaatsen naar livestreams van de vergaderingen van de gemeenteraad. Ook communiceert de gemeenteraad welke thema's er werden besproken, staat de raadsagenda erop, staan er foto's op van werkbezoeken en informeert de gemeenteraad via de pagina over politieke cursussen. De gemeenteraad experimenteert tot slot met het livestreamen van debatten via Facebook.

Naast Facebook gebruikt de gemeenteraad ook Instagram, Twitter en LinkedIn. Op deze platforms is de gemeenteraad niet geblokkeerd. Ook de Facebookpagina van de gemeente Breda is online. Facebook heeft nog niet gereageerd.