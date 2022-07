Gemeenten NL mogen geen online besluiten meer nemen ondanks coronabesmettingen

De Nederlandse Vereniging van Griffiers roept het kabinet op om opnieuw een tijdelijke wet aan te nemen waarmee overheden weer online beslissingen mogen nemen tijdens vergaderingen. De stijgende coronacijfers maken dat nodig, maar een tijdelijke wet liep vorige week af.

De Vereniging van Griffiers roept minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken op om de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming opnieuw in het leven te roepen. Het ministerie heeft inmiddels aangegeven met de vereniging in gesprek te gaan, maar heeft nog geen oplossing. De VvG roept gemeenten op om hun ervaringen met de wetgeving door te geven.

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakte het voor gemeenteraden, maar ook andere overheidsorganen zoals de Provinciale Staten en waterschappen mogelijk om digitaal te kunnen vergaderen, of specifieker, om digitaal besluiten te kunnen nemen. Normaal mogen in lokale democratieën besluitvormingen alleen persoonlijk worden genomen. Toen bestuurlijk Nederland tijdens de coronacrisis thuis kwam te zitten, bleek het moeilijk te zijn om wetten en besluiten aan te nemen. De Tijdelijke wet digitale beraadslaging maakte het juridisch mogelijk toch digitale vergaderingen uit te voeren. De tijdelijke wet werd al elf keer eerder verlengd. De laatste keer dat dat gebeurde was in april van dit jaar. De Eerste Kamer maakte daarna bekend de wet niet nog eens te willen verlengen. Sinds 1 juli is de wet niet meer actief en kunnen overheden dus niet meer online vergaderen.

Dat levert, krap een week na de stopzetting, problemen op volgens de Vereniging van Griffiers. Dat komt door de nog steeds oplopende coronabesmettingscijfers. Die zouden ervoor zorgen dat veel bestuurders zich nog ziek melden. "De eerste gemeenten lopen nu al, bij de laatste vergaderingen voor het zomerreces, tegen problemen aan", schrijft de VvG. "In De Bilt zijn meerdere raadsleden en wethouders positief getest, terwijl de Kadernota moet worden vastgesteld."

Minister Bruins Slot zegt te werken aan een 'permanente tijdelijke regelijk' die online vergaderen mogelijk maakt. Dat zou een tijdelijke wet kunnen activeren die actief kan worden gemaakt op het moment dat de besmettingscijfers te ver oplopen. Dat gebeurt echter pas op z'n vroegst in 2023.