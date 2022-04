Nederlandse Rechtspraak vervangt in 2022 fax door Veilig Mailen

De Nederlandse Rechtspraak gaat vanaf 2022 de fax uitfaseren. De Rechtspraak stapt over op Veilig Mailen om versleutelde digitale communicatie mogelijk te maken. Veilig Mailen heeft dezelfde juridische status als faxen.

Het nieuwe beleid gaat vanaf 1 februari 2022 in, schrijft de Rechtspraak, de overkoepelende organisatie voor rechtbanken en het juridisch stelsel. De fax is op dit moment nog populair in het gerecht. Maandelijks ontvangen rechtbanken 30.000 faxen en worden er 3500 verstuurd. De Rechtspraak moet daar echter mee stoppen omdat KPN stopt met het aanbieden van een ISDN-verbinding waar faxen nu over worden verstuurd.

De Rechtspraak gaat voortaan gebruikmaken van de Veilig Mailen-standaard van Zivver. Het was al langer mogelijk om via Veilig Mailen te communiceren met de rechtbank. Dat werd mogelijk gemaakt in april vorig jaar, toen de coronacrisis net volop bezig was. Omdat veel advocaten en rechters vanuit huis moesten werken werd Veilig Mailen als communicatiemiddel toegevoegd. De Rechtspraak heeft nu besloten Veilig Mailen definitief te gebruiken.

Veilig Mailen is vorig jaar officieel goedgekeurd als veilig communicatiemiddel. Het heeft daarmee dezelfde juridische status als een faxbericht. Dat betekent dat het dezelfde eisen heeft voor betrouwbaarheid en veiligheid. Veilig Mailen valt voortaan onder de NEN-norm NTA 7530. Naast veiligheid zorgt die er ook voor dat kan worden aangetoond dat een bericht is verstuurd en ontvangen. Ook krijgen verzenders een ontvangstbevestiging.

Vanaf 1 februari kan iedereen, inclusief burgers, een e-mail opstellen naar de Rechtspraak. Dat kan via rechtspraak.nl. Daarbij hebben verzenders zelf geen abonnement nodig op Veilig Mailen. De Rechtspraak maakt gebruik van Zivver, maar verzenders kunnen zelf kiezen voor andere aanbieders. Die moeten dan wel aan de NEN-norm voldoen. De Rechtspraak zegt dat fysieke post ook nog steeds kan worden gestuurd.