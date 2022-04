Start-up verbindt normale smartphones met satellieten voor zenden sms-berichten

De Amerikaanse start-up Lynk Global heeft succesvol 'honderden' onaangepaste, reguliere smartphones verbonden aan een satelliet om data te kunnen versturen en ontvangen. Het bedrijf verwacht over enkele jaren continue, wereldwijde dekking te kunnen bieden.

Lynks vijfde satelliet van een meter bij een meter groot, die het bedrijf Shannon heeft genoemd, heeft sinds lancering op 30 juni met honderden smartphones verbindingen opgezet in drie verschillende landen. Daarmee zegt het bedrijf te hebben bewezen dat de dienst werkt. Die honderden smartphones waren lid van Lynks testprogramma en konden zo een verbinding opzetten met de satelliet van het bedrijf.

De verbinding is gebruikt in dichtbevolkte gebieden als de Amerikaanse staat Virginia en het Verenigd Koninkrijk, maar ook op de Bahama's. Details over de verbindingen geeft het bedrijf nog niet. Zo is het niet duidelijk of de telefoons via de satellieten een internetverbinding kregen. Wel zegt Lynk dat het voor de telefoon lijkt alsof het apparaat een verbinding heeft met een 'reguliere' zendmast op aarde, in plaats van een satelliet. Het bedrijf zegt dan ook dat iedere smartphone een verbinding kan maken met de satelliet, zodra het bedrijf de dienst openstelt voor meer klanten.

Tegen Ars Technica geeft Lynk aan zich in te willen richten op dunbevolkte gebieden waar providers nu nog geen dekking bieden. Niet dat Lynk op dit moment veel dekking biedt; met die ene satelliet is er dagelijks voor slechts enkele minuten dekking op een bepaalde plek. Volgend jaar moeten er tien satellieten in een baan van zo'n vijfhonderd kilometer rondom de aarde zijn. Zo moet 'een groot deel van de planeet meerdere uren' dekking hebben. In 2023 moeten er honderd satellieten zijn, goed voor bereik iedere vijf tot twintig minuten. Voor volledige dekking zouden vijftienhonderd satellieten nodig zijn.

De eerste paar jaren zal, vanwege het beperkt aantal satellieten, de bandbreedte gelimiteerd zijn. Gebruikers kunnen daarom alleen nog sms-berichten sturen. Lynk mikt hiermee op noodsituaties, 'waarbij ieder kwartier bereik beter is dan helemaal geen bereik'. Later moet breedbandinternet mogelijk worden, al worden er nog geen snelheden genoemd.

Het is niet duidelijk of gebruikers zelf een abonnement kunnen afsluiten bij Lynk. Het bedrijf lijkt vooralsnog vooral van plan te zijn om verbindingen via providers te verkopen. Daarvoor heeft het bedrijf nu overeenkomsten met Aliv in de Bahama's en Telecel Centrafrique in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Lynk had al eerder laten zien dat het mogelijk is om vanaf satellieten data te versturen naar smartphones op aarde. Nu heeft het bedrijf ook laten zien dat het mogelijk is om vanaf smartphones data te sturen naar satellieten. Hiervoor moest het bedrijf naar eigen zeggen bepaalde 'uitdagingen' overkomen, zoals het verzenden van berichten door de 'ruis' van andere smartphones heen. Ook moest het dopplereffect dat ontstaat doordat de satellieten met 28.000km/u door de ruimte vliegen gecompenseerd worden. Lynk zegt 3GPP-frequenties te gebruiken.

Lynk is niet het enige bedrijf dat mobiele communicatie via satellieten mogelijk wil maken; ook de Amerikaanse start-up AST SpaceMobile probeert dit te doen. Dit bedrijf zou komende maart een volgende prototype-satelliet willen lanceren. SpaceX biedt nu al breedbandinternet via satellieten aan, waarvoor gebruikers een losse ontvanger nodig hebben. Tweakers testte onlangs deze Starlink-dienst.