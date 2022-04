Elon Musk: Starlink-internetdienst komt volgende maand uit bèta

SpaceX-ceo Elon Musk zegt dat de satellietinternetdienst Starlink vanaf oktober uit de bèta gaat. Wat dat precies met zich meebrengt, is nog niet duidelijk, maar wellicht betekent dat dat de snelheden en de stabiliteit van het netwerk verder worden verbeterd.

Musk zei op Twitter alleen dat de bèta volgende maand zal eindigen, zonder nadere details te geven. Het zogeheten Better Than Nothing Beta-programma begon in de VS en Canada en breidde zich in het voorjaar van dit jaar ook uit naar bepaalde landen in Europa, waaronder Nederland en België. Er zijn tot op heden al meer dan 100.000 schotels uitgedeeld aan bèta-klanten en de dienst mag opereren in zeker 14 landen.

Momenteel kunnen er nog korte periodes zijn waarbij de verbinding kortstondig wegvalt. Dat bleek ook tijdens een preview van Starlink. Hier was geen patroon in te ontdekken en de drop-outs duurden meestal slechts enkele seconden tot maximaal een paar minuten. Waarschijnlijk zal het aantal drop-outs gaandeweg steeds meer afnemen en ook de duur van een enkele onderbreking.

Wat daar mede aan zal bijdragen, is een grotere dekking van Starlink-satellieten. Een aantal dagen geleden lanceerde het bedrijf nog eens 51 satellieten. Daarmee komt het aantal Starlink-satellieten dat in een baan om de aarde is gebracht op 1791. Uiteindelijk moeten dat er nog veel meer worden.

Op basis van eigen tests bleek dat er een grote variatie zat in de behaalde snelheden. De laagste downstreamsnelheid tijdens de tesperiode van enkele weken bleek op 18,8Mbit/s uit te komen, maar dat was een uitzondering. Gemiddeld genomen lag de downloadsnelheid op 150Mbit/s en de upload op 20Mbit/s. De gemiddelde latency kwam uit op ongeveer 50ms.