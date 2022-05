SpaceX introduceert lichtere en rechthoekige Starlink-schotelantenne

SpaceX heeft een nieuwe, rechthoekige schotelantenne voor Starlink geïntroduceerd. De antenne is lichter, dunner en goedkoper voor het bedrijf om te produceren. De nieuwe antenne maakt deel uit van de starterskit, die zoals gebruikelijk ook een (licht gewijzigde) wifirouter bevat.

De nieuwe rechthoekige schotelantenne, die op de ondersteuningspagina onder meer is te zien als wordt doorgeklikt op de Starlink Kit, meet 50x30cm, weegt 4,2kg en is 61cm hoog. De ronde schotelantenne die Starlink tot nu toe altijd naar klanten stuurde, heeft een diameter van 58,9cm, een gewicht van 7,3kg en een hoogte van 64,5cm. Beide schotelantennes krijgen nog altijd een IP54-rating mee voor het gebruik in de buitenlucht en ook de temperatuureisen zijn onveranderd.

De nieuwe router is licht aangepast ten opzichte van de router die met de traditionele, ronde schotelantenne wordt meegeleverd. In tegenstelling tot de oude router is de nieuwe niet slechts bedoeld voor gebruik binnenshuis. Er is namelijk een IP54-rating aanwezig, waarmee het apparaat in ieder geval tegen water moet kunnen. SpaceX zegt er wel bij dat de nieuwe router is geconfigureerd voor indoorgebruik.

Een ander verschil is dat de nieuwe router de ethernetpoort mist. Een ethernetadapter is apart te verkrijgen via de shop van Starlink, waar ook nieuwe bevestigingsaccessoires voor de rechthoekige antenne te koop worden aangeboden. In beide gevallen gaat het om routers die wifi ondersteunen, waarbij de oude 2x2-mu-mimo ondersteunt, terwijl dat bij de nieuwe 3x3-mu-mimo is.

Vergelijking tussen de twee Starlink-schotelantennes voor gebruikers

Uit een interview dat Starlink-ceo Gwynne Shotwell in augustus had met PCMag, blijkt dat de nieuwe rechthoekige antenne ongeveer 1500 dollar kost om te produceren. Dat is ongeveer de helft van wat de cirkelvormige schotelantenne kostte om te maken. Shotwell verwacht dat de kostprijs van de antenne op een later moment nog eens gehalveerd zal kunnen worden. De nieuwe antenne is volgens The Verge momenteel enkel beschikbaar voor Amerikaanse klanten. Sinds oktober is de Starlink-internetdienst uit bèta gekomen. Tweakers maakte in augustus een preview over de Starlink-internetdienst van Elon Musk.