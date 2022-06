Elon Musk: productie Raptor-motoren loopt zo ver achter dat faillissement dreigt

De productie van Raptor-motoren bij SpaceX loopt minder voorspoedig dan het bedrijf zou willen. Het bedrijf zou volgend jaar zeker twee Starships per maand moeten laten vliegen omdat het bedrijf anders 'risico loopt failliet te gaan'. Oprichter Elon Musk noemt de productie 'een ramp'.

Musk beschrijft zijn zorgen in een brief aan werknemers, waar Space Explored de hand op wist te leggen. De oprichter maakt zich zorgen over de ontwikkeling en productie van de Raptor-motoren. Dat zijn de motoren die het bedrijf gebruikt voor de Starship-raket. Volgens Musk is de Raptor-ontwikkeling essentieel voor SpaceX, omdat de Starship-raketten ook worden ingezet voor Starlink V2, de toekomstige batch van de internetsatellieten. SpaceX kan daar de huidige Falcon-raketten niet voor gebruiken, en volgens Musk is het huidige Starlink-netwerk 'financieel zwak'.

Het is opvallend dat Musk zich zo uitspreekt over de financiële positie van Starlink, en het belang daarvan voor SpaceX. Musk ziet Starlink in de toekomst als de belangrijkste inkomstenbron voor SpaceX, maar momenteel verdient het bedrijf daar nog weinig geld mee. SpaceX wil naast Raptor-motoren ook snel nieuwe schotels bouwen om snel een groot aantal nieuwe klanten te kunnen werven. Musk zegt dat SpaceX in 2022 minimaal twee Starship-raketten per maand moet kunnen lanceren. "Anders lopen we een serieus risico op faillissement", schrijft Musk in de e-mail.

Het was al langer bekend dat de productie van de Raptors niet vlot verliep, maar Musk zegt nu dat 'de crisis veel erger was dan het een paar weken geleden nog leek'. Dat kwam aan het licht nadat een topman van SpaceX was vertrokken. Hoewel Musk geen specifieke namen noemt, gaat het waarschijnlijk om het vertrek van Will Heltsley bij de aandrijvingsafdeling van SpaceX. Musk zegt dat SpaceX hard zal moeten werken om de productie weer op peil te krijgen. Medewerkers mogen daarom alleen nog vrij krijgen vanwege familiezaken of als ze fysiek niet in de fabriek aanwezig kunnen zijn.