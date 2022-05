SpaceX verwacht Starship over 'paar maanden' in baan om aarde te kunnen lanceren

SpaceX-ceo Elon Musk verwacht de Starship-raket in maart 'of over een paar maanden' in een baan om de aarde te kunnen lanceren. Hij wacht eerst nog op goedkeuring van de Federal Aviation Administration. Afgelopen november zei Musk te hopen de raket in januari te kunnen lanceren.

Musk mikt erop dat de raket klaar is op hetzelfde moment als de FAA-goedkeuring er is, 'of over een paar maanden'. Die FAA-goedkeuring wordt in maart verwacht. Mocht de FAA meer informatie vereisen over de eventuele impact op het milieu, dan zouden de lanceringen verplaatst kunnen worden naar NASA's Kennedy Space Center in Florida. Dit zou ook kunnen gebeuren als er rechtszaken verschijnen over de lancering. Mocht de Starship-raket inderdaad naar Florida moeten verhuizen, dan waarschuwt Musk dat dit de lancering met ruim een half jaar zou kunnen uitstellen, schrijft ABC News.

In november vorig jaar zei Musk de raket in januari te willen lanceren. Dit ging niet door omdat goedkeuring van de FAA uitbleef. Musk waarschuwde toen dat de eerste lancering mogelijk niet meteen een succes zou zijn en dat er veel risico's aan verbonden zijn. Die waarschuwing herhaalde Musk donderdag weer. Daarom gaat SpaceX bij de eerste lanceringen nog geen mensen vervoeren, maar alleen lading als Starlink-satellieten.

Starship moet worden gebruikt voor missies naar de maan en Mars. NASA hoopt met Starship in 2025 mensen op de maan te kunnen landen en Musk wil met Starship een stad op Mars bouwen. De raketten zouden dan worden gebruikt om mensen en goederen te vervoeren.

Hoewel de eerste lanceringen vanuit basissen in Florida en Texas zullen plaatsvinden, denkt Musk dat dit in de toekomst vanaf drijvende oceaanplatformen zou kunnen. Uiteindelijk moeten elke dag drie Starships worden gelanceerd, waarbij een lancering minder dan tien miljoen dollar zou kunnen kosten. In een Starship-raket zou plek zijn voor maximaal honderd mensen.

De video start met het antwoord van Musk over wanneer de eerste Starship-lancering wordt verwacht.