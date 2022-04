"SpaceX-testraket ontploft bij landing na succesvolle lancering"

SpaceX heeft naar eigen zeggen een succesvolle lancering uitgevoerd met zijn Starship SN8-prototype. De testraket lijkt de belangrijkste doelstellingen te hebben gehaald, al was er sprake van een explosie bij de verticale landing van de raket.

SpaceX-topman Elon Musk laat op Twitter weten dat alle data die nodig was, is verzameld. Daarbij erkent hij dat er iets mis ging bij de landing. Volgens Musk was er sprake van een lage druk in de tank tijdens het ontsteken van de motor voor het afremmen voor de landing. Dat leidde ertoe dat de raket een te hoge snelheid had tijdens het raken van het landingsplatform, waarbij Musk de term rapid unplanned disassembly bezigt, waarmee hij op de explosie doelt. Die explosie vond plaats 6 minuten en 42 seconden na de lancering.

Woensdag om 23.45 uur Nederlandse tijd steeg SN8 op vanaf de lanceerbasis in het Texaanse Boca Chica, met onder meer het doel om een hoogte van 12,5 kilometer te halen. Musk lijkt te suggereren dat dat doel ook daadwerkelijk is gehaald. Daarnaast moest de vijftig meter lange en negen meter brede raket een aantal manoeuvres in de lucht uitvoeren, waaronder zichzelf horizontaal positioneren en afdalen in voorbereiding op de landing.

SN8 was uitgerust met drie Raptor-methaanmotoren en bij de volgende tests is het de beurt aan SN9 en SN10, twee al gebouwde prototypes. Eerdere testlanceringen met kleinere prototypes gingen lang niet zo hoog als SN8; toen werden hoogtes van ongeveer 150 meter gehaald.

Het doel van deze tests is uiteindelijk om de bijna 120 meter hoge Starship-raket gereed te maken, met de eerste Super Heavy-rakettrap die voorzien zal zijn van zo'n dertig Raptor-motoren. De tweede trap, het Starship-gedeelte, zal er zes krijgen. Deze raket moet onder meer het doel gaan verwezenlijken om de eerste mens op Mars te zetten.