SpaceX lanceert Starhopper-testraket met succes tot hoogte van 150 meter

Nadat de lancering op zondag op de valreep werd geannuleerd, heeft SpaceX alsnog met succes de Starhopper-testraket gelanceerd. Deze heeft een hoogte van ongeveer 150 meter gehaald en landde weer op een landingsplatform honderd meter verderop.

De topman van SpaceX, Elon Musk, heeft op Twitter zijn team bedankt. De Starhopper-testraket haalde op de Texaanse lanceerbasis in Boca Chica een hoogte van ongeveer 150 meter, een hoogte waarvoor de Amerikaanse FAA eerder toestemming had gegeven. Die hoogte werd gehaald door het ontsteken van een enkele Raptor-methaanmotor. Vervolgens is de raket weer verticaal geland, waarbij overigens te zien is dat een onderdeel tijdens de landing wordt weggeslagen, vermoedelijk een copv . De raket klom gestaag naar een hoogte van 150 meter, om daar vervolgens zo'n 57 seconden in de lucht te zweven en vervolgens langzaam af te dalen voor de landing.

Dit was de eerste keer dat de testraket zonder draad een flink eind de lucht in ging. In april werd de raketmotor van de Starhopper al eens ontstoken, maar toen kwam hij volgens planning nog nauwelijks van de grond. Vervolgens werd eind juli een hoogte van 20 meter gehaald. De Starhopper-testraket wordt niet alleen ingezet om de Raptor-motor te testen, maar uiteindelijk ook om het verticale landen te testen.

Dit moet allemaal leiden tot de succesvolle ontwikkeling van de Starship-raket, de nieuwe grote draagraket van SpaceX die uiteindelijk koers moet zetten naar Mars. De bovenste trap van deze raket krijgt zes Raptor-motoren en de onderste rakettrap genaamd Super Heavy krijgt er in ieder geval 35, maar dat kunnen er nog meer worden.

Starhopper zal niet nogmaals gelanceerd worden. Zaterdag gaf Musk aan dat het een verticale testpositie voor de Raptor-motor wordt. Voor vervolgtests gaat SpaceX nieuwe raketprototypes gebruiken, waarvan er een in Boca Chica in Texas is gebouwd en een tweede versie in Cape Canaveral. Deze robuustere testraketten krijgen elk minstens drie Raptor-motoren, grid fins om bij te sturen en betere landingsonderdelen. Deze moeten een hoogte van wellicht 20km gaan halen.