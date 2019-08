Panasonic S1H-camera met 6k-filmfunctie komt in september uit voor 3999 euro

Panasonic heeft alle details over zijn S1H-systeemcamera bekendgemaakt. Het nieuwe toestel in de S1-serie heeft net als de andere modellen een fullframesensor, maar is gericht op filmmakers. De S1H filmt maximaal in 6k-resolutie met 24fps.

Filmen in de 6k-resolutie kan alleen met een beeldverhouding van 3:2. Er is echter ook een optie om met een 5,9k-resolutie te filmen met 30fps in 16:9-verhouding. Bij de 4k-resolutie is de maximale framerate 60fps. Daarnaast biedt Panasonic gebruikers de keuze uit tal van andere beeldverhoudingen, resoluties en framerates. Zo is er ook ondersteuning voor een 4:3-verhouding, voor opnames met anamorfische objectieven. Bestanden worden vastgelegd met 4:2:2-sampling bij een 10bit-kleurdiepte.

Panasonic kondigde de ontwikkeling van de camera al aan in mei, maar heeft nu alle details bekendgemaakt. Het toestel gebruikt net als de S1 een 24-megapixelsensor van het fullframeformaat, maar dit keer zit daar een anti-aliasfilter voor om moiré-effecten te voorkomen. De camera heeft beeldstabilisatie in de behuizing en die kan ook samenwerken met de stabilisatie in Panasonic-objectieven. De L-vatting is gelijk aan die van de andere S1-camera's.

De Panasonic Lumix S1H is iets groter dan de S1- en S1R-varianten die bedoeld zijn voor fotografie. Panasonic heeft de behuizing voorzien van een ventilator om de sensor koel te houden tijdens langdurige filmopnames. Het scherm aan de achterkant is te kantelen en heeft 2,33 miljoen beeldpunten. De elektronische zoeker is gelijk aan die in de S1 en S1R.

Panasonic brengt de Lumix S1H halverwege september uit voor een adviesprijs van 3999 euro. De Japanse camerafabrikant komt ook met een nieuw Lumix S Pro 24-70mm f/2.8-objectief, dat komt eind september uit voor 2499 euro. Panasonic heeft diverse korte films op YouTube gezet die gemaakt zijn met de nieuwe camera.