Panasonic S1H ondersteunt Apples ProRes RAW-formaat vanaf 25 mei

Panasonic heeft de komst van nieuwe firmware aangekondigd waarmee het mogelijk wordt om videodata in 5,9k en 4k op te nemen in het ProRes RAW-formaat van Apple. Dat is alleen mogelijk als een Atomos Ninja Inferno V-opnamemonitor wordt aangesloten.

Panasonic meldt dat het gaat om videobestanden van maximaal 5,9k of 5888x3312 pixels met 30, 25 of 24fps en een 16:9-beeldverhouding. Daarnaast is het mogelijk om beelden met een resolutie van 4128x2176 pixels te maken via een uitsnede van de sensor conform het Super 35-formaat, in combinatie met 24, 25, 30, 50 of 60fps en een beeldverhouding van 17:9. In het Super 35-formaat, dat iets kleiner is dan aps-c, ondersteunt de firmware ook een filmfunctie met een 4:3-beeldverhouding in combinatie met een 3,5k-resolutie en anamorfische objectieven. Daarbij is 50fps de maximale beeldfrequentie. Het gaat hierbij in alle gevallen om een output via hdmi met een 12bit-kleurdiepte, mits de Atomos Ninja Inferno V-opnamemonitor wordt gebruikt.

Toen het Panasonic S1H-systeemcamera met fullframesensor vorig jaar in september uitkwam, beloofde het bedrijf al dat deze update zou komen. Het toestel kan momenteel ook intern beelden opnemen met een 5,9k-resolutie en maximaal 30fps, maar dat gaat niet verder dan een 10bit-kleurdiepte en kan nog niet in het ProRes RAW-formaat van Apple. Vanaf 25 mei is deze gratis firmware-update te downloaden op de internationale Lumix-servicewebsite van Panasonic.

Eerder kregen de Nikon Z6- en Z7-systeemcamera's al de optie om de video-output in het ProRes RAW-formaat mogelijk te maken, wat ook bij die camera's het gebruik van de Atomos Ninja Inferno V-monitor inhoudt. In tegenstelling tot de S1H moeten de Nikon-camera's er echter wel voor worden aangepast; gebruikers moeten de Nikon-camera's naar een servicepunt sturen en betalen voor de benodigde hardwarematige aanpassing.