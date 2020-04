Gerucht: Surface Go 2 verschijnt in de lente met dunnere bezels en Core m3

Microsoft wil naar verluidt deze lente een nieuwe Surface Go-tablet uitbrengen. Deze zou een iets groter scherm hebben, maar dezelfde afmetingen als de eerste Go, wat mogelijk is door de schermranden smaller te maken.

Door de schermranden bij de Go 2 iets te versmallen, is het scherm wat te vergroten terwijl de afmetingen gelijk kunnen blijven, schrijft Windows Central. Dat maakt dat accessoires voor de eerste Surface Go, zoals het toetsenbord, ook voor de tweede generatie kunnen worden gebruikt. Wanneer de Surface Go 2 precies verschijnt, meldt Windows Central niet. De vorige verscheen in juli 2018.

Niet alleen is het scherm iets groter, maar ook de resolutie zou toenemen, van 1800x1200 naar 1920x1280 pixels. De processor is bij het standaardmodel iets krachtiger; de tablet krijgt de Intel 4425Y waar de vorige de 4415Y had. Daarnaast komt echter een configuratie met een krachtigere Core m3-8100Y en deze variant krijgt 8GB ram, een ssd van 128GB en optioneel een 4g-modem.

De startprijs van het standaardmodel van de Go 2 zou identiek zijn aan die van de eerste Go. In de Benelux was dat 449 euro. Dat is voor de versie met Pentium Gold 4425Y, 4GB ram en 64GB emmc-opslag. Wat de duurdere versie met Core m3 gaat kosten, is nog niet bekend in het geruchtencircuit.