Microsoft Surface Go 2 met 10,5"-scherm komt volgende week uit voor 459 euro

Microsoft brengt volgende week de Surface Go 2 uit. De tablet heeft een 10,5"-scherm met een resolutie van 1920x1280 pixels en daardoor zijn de schermranden dunner die van de voorganger. Er komt ook een variant met een Intel Core m3-processor.

De Surface Go 2 heeft hetzelfde ontwerp als het eerste model, maar het scherm heeft een upgrade gekregen. Het gaat om een 10,5"-lcd met een resolutie van 1920x1280 pixels. De eerste Surface Go, die twee jaar geleden uitkwam, heeft een 10"-scherm met een resolutie van 1800x1200 pixels.

Ook komt er een variant met een Core m3-processor van de achtste generatie. De eerste Surface Go was alleen met een Pentium Y-processor te koop. De Core m3 is de m3-8100Y, een 5W-dualcoreprocessor met HyperThreading en een turbosnelheid van maximaal 3,4GHz. In goedkopere versies blijft Microsoft een Pentium gebruiken; dat is nu de Pentium Gold 4425Y. Deze dualcore heeft een kloksnelheid van 1,7GHz en geen turbo. Er zit 4GB of 8GB ram in de Surface Go 2 en het flashgeheugen heeft een capaciteit van 64GB of 128GB.

De tablet is nu voorzien van meer microfoons. Dat moet leiden tot een beter stemgeluid met minder achtergrondgeluid. Aan de voorkant zit een 5-megapixelcamera, net als bij de huidige versie. Microsoft voorziet de tablet van een nieuwe app om met de camera aan de achterkant documenten of whiteboards te scannen. Ook belooft Microsoft een verbeterde accuduur.

De Surface Go 2 draait op Windows 10 Home in S-modus en is ook te gebruiken met de Surface Pen. Net als bij het eerste model moet die los aangeschaft worden. Dat geldt ook voor andere accessoires zoals hoezen en een toetsenbord. Omdat de Surface Go 2 dezelfde afmetingen heeft, zijn accessoires van het eerste model compatibel. Microsoft brengt de Surface Go 2 op 12 mei uit. Het basismodel kost 459 euro.