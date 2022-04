Microsoft Surface Go 2

Hoe populair zijn de Windows-tablets nog? Ooit had elke fabrikant in ieder geval één model met verschillende uitvoeringen in zijn assortiment, maar die tijden zijn voorbij. Een snelle blik in de Pricewatch leert dat alle bekende merken nog wel Windows 10-tablets hebben, maar niet in groten getale. Lenovo heeft 15 uitvoeringen, HP 18, Acer 3 en Asus 0. Microsoft daarentegen staat met 102 verschillende uitvoeringen van zijn Surface-tablets in de Pricewatch en dat is veel voor zo'n kleine speler. De nieuwste tablet in de reeks is de Go 2, de opvolger van de Surface Go en met een prijs vanaf 460 euro de goedkoopste Surface-tablet die Microsoft verkoopt. Is het een alternatief voor een laptop in die prijsklasse of is het terecht dat fabrikanten minder tablets maken?

De Surface Go 2 volgt de Surface Go op, Microsofts eerste goedkope tablet na de Surface 3 met Intel Atom-processor uit 2015. Het is een echte Surface-tablet, met een kickstand en een behuizing die van magnesium is gemaakt. Microsoft past de kickstand al sinds de eerste Surface-tablets toe en heeft hem door de jaren heen steeds beter gemaakt. De kickstand van de Go 2 is traploos te verstellen en geeft dezelfde weerstand in praktisch iedere hoek die je instelt, zodat de tablet netjes op zijn plek blijft staan. Helemaal uitgeklapt komt de tablet in een hoek van 165 graden te liggen en als je dan druk op het scherm uitoefent, veert de kickstand nog een stukje mee, wat aanvoelt als een waarschuwing om niet nog meer druk uit te oefenen, want het kan natuurlijk wel kapot.

Verder voelt de behuizing bijzonder stevig aan en is het geheel netjes afgewerkt. Er zitten bijvoorbeeld geen grote naden tussen de magnesium behuizing en de plastic strip waarachter de camera en antennes zijn weggewerkt. De voorkant, die helemaal van glas is gemaakt, sluit ook mooi aan op de rest van de behuizing. Tijdens het gebruik in de praktijk is de camera met gezichtsherkenning een fijne mogelijkheid om snel in te loggen. Bovendien is de kwaliteit van de camera zoals we die van tablets gewend zijn, namelijk met een aardig hoge resolutie: 5 megapixel in het geval van de Go 2. Dat is voor tablets niet uitzonderlijk; de goedkoopste Samsung Galaxy S-tablet heeft ook een resolutie van 5 megapixel en de goedkoopste iPad heeft een frontcamera met een resolutie van 7 megapixel. In vergelijking met laptops is het wel een groot verschil, want die blijven voor het merendeel steken op een resolutie van 1280x720, oftewel 0,9 megapixel. Aan de achterkant heeft de Go 2 overigens ook een camera met een nog iets hogere resolutie van 8 megapixel.

De luidsprekers zijn naar voren en dus op de oren van de gebruiker gericht. Ze zijn ook klein, dus voor het spelen van muziek niet erg geschikt, maar wel voor videobellen in een rustige omgeving. Bij veel omgevingsgeluid is het maximumvolume niet echt toereikend. De zijkant van de tablet voorziet in de aansluitingen en daarbij zit bij ons reviewsample links een tray voor een simkaart. Rechts zitten, onder de kickstand, een micro-sd-lezer en de brede magnetische aansluiting voor de oplader. Je kunt de tablet ook opladen via usb-c en die aansluiting is bovendien te gebruiken om externe beeldschermen op aan te sluiten.

Daarvoor heb je uiteraard een dock nodig. Die verkoopt Microsoft sinds kort zelf ook en kregen we bij ons reviewexemplaar van de Go 2. De dock ziet er strak uit, in dezelfde stijl als andere accessoires van Microsoft, en voorziet in een hdmi 2.0-aansluiting, ethernet, usb-a, usb-c en zelfs vga. De dock blijkt echter een groot nadeel te hebben; je kunt de Surface Go er niet mee opladen. We dachten eerst dat er iets misging, maar het ontbreken van ondersteuning voor opladen wordt vermeld op de productpagina van de dock. Maak je dus gebruik van deze dock, dan moet je alsnog de bijgeleverde lader meenemen. Een andere dock die we probeerden, laadt de Go 2 overigens wel moeiteloos op via usb-c.

Toetsenbord en touchpad

De Surface Go wordt standaard zonder toetsenbord geleverd. Dat doet Microsoft sinds de eerste Surface-tablet al en wij vinden het een gemis, want het beperkt de mogelijkheden van een Surface-tablet tot wat kan met het touchscreen. Je kunt overigens natuurlijk via usb of bluetooth een toetsenbord en muis aansluiten, maar de TypeCover is wel de elegantste oplossing, want hij klikt magnetisch aan de tablet vast en beschermt het scherm als je hem dichtklapt.

Onze Go 2 werd geleverd met een blauwe alcantara Type Cover, die normaal gesproken 130 euro kost. Je kunt ook kiezen voor de zwarte versie die niet van alcantara is gemaakt en rond de 100 euro kost. Welke kleur je ook neemt, ze hebben allemaal toetsenbordverlichting en kunnen ook onder een hoek tegen de tablet geklapt worden.

Het tikken op de Type Cover is even wennen als je een standaardtoetsenbord van 28,5cm breed gewend bent. De Type Cover is slechts 23,5cm breed, dus tik je tijdens blind typen gauw de verkeerde toets aan. Dat is, zoals gezegd, een kwestie van wennen en het toetsenbord helpt daar iets bij doordat de toetsen een klein kuiltje hebben. Het toetsenbordje voelt steviger aan dan je zou verwachten van een cover die nog geen halve centimeter dik is en eigenlijk valt de toetsentravel gezien die dikte nog mee. Het houdt niet over, maar het is meer dan bijvoorbeeld bij de nieuwste Dell XPS 13. In vergelijking met de Type Cover van de duurdere Surface Pro is de toetsentravel wel wat minder. Onder het toetsenbord zit uiteraard de touchpad, met een prettig glazen oppervlak. De touchpad doet zonder problemen wat hij moet doen en er is een knop onder de touchpad verwerkt die bij het indrukken een duidelijke feedback geeft.