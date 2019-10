Ssd van Surface Laptop 3 blijkt juist zeer makkelijk zelf te vervangen

Het is bijzonder eenvoudig om de ssd van de Surface Laptop 3 eigenhandig te vervangen, in tegenstelling tot wat Microsoft beweert. Dat blijkt uit een teardown van iFixit. Het is echter niet duidelijk of upgraden naar een ssd met een grotere capaciteit zomaar kan.

Bij de aankondiging van de Surface Laptop 3 benadrukte Microsoft de mogelijkheid om de laptop te openen, zodat eenvoudiger upgrades en reparaties kunnen worden uitgevoerd. Daarbij toonde het bedrijf de aanwezigheid van een losse ssd. Later schreef de fabrikant echter op de productpagina van de Surface Laptop 3 dat de ssd niet door de gebruiker kan worden vervangen, maar uitsluitend door een geschoolde technici die de instructies van Microsoft volgt.

Website iFixit bewijst in een nieuw teardown-stappenplan het tegendeel en concludeert zelfs dat de m2-2230-ssd 'volledig modulair en makkelijk toegankelijk is'. Om de Surface Laptop 3 te openen volstaat het om de schroefjes onder de vier rubberen voetjes los te schroeven met een Torx Plus-schroevendraaier. De topcover met het toetsenbord is met slechts één kabel verbonden en de connector aan het eind is magnetisch bevestigd, in plaats van met een kwetsbaar clipje.

Verder stelt iFixit vast dat de topcover ook nog eens magnetisch vasthecht aan het chassis. Het eerste onderdeel dat tijdens de teardown in het oog sprong was de ssd van de laptop – in dit geval een exemplaar van 256GB. Meer dan een Torx Plus-schroevendraaier was er vervolgens niet voor nodig om de m2-2230-ssd los te maken. In een persbericht dat per e-mail is verstuurd, benadrukt iFixit dat het niet duidelijk is of een upgrade naar een grotere ssd zomaar mogelijk is. De website heeft dat vermoedelijk niet zelf geprobeerd.

Microsoft gaf eerder deze week tegenover PCWorld aan dat medewerkers van Microsoft-winkels voorlopig geen ssd's upgrades uitvoeren. Het is niet duidelijk waarom dat niet gebeurt. Het is ook niet zeker of er een technische reden voor is, het zou ook te maken kunnen hebben met de beschikbaarheid van de losse ssd's.

Waarom Microsoft claimt dat de gebruiker zelf de ssd niet kan vervangen is onduidelijk. Vermoedelijk wil het bedrijf consumenten afschrikken om zelf aan de ssd van hun laptop te gaan sleutelen. Microsoft gebruikt m2-ssd's van 30mm in de Surface Laptop 3. Het gaat om BG4-ssd's van Toshiba Memory, het merk dat volgend jaar verder gaat als Kioxia.