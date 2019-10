Tweakers Podcast #83 - Galaxy Fold-q&a, vakantievideo's en biometriemissers

We hebben sinds enige tijd de Galaxy Fold in huis en vroegen jullie naar wat jullie precies over deze bijzondere telefoon willen weten. In deze aflevering deelt Arnoud aan de hand van jullie vragen zijn ervaringen van de afgelopen tweeënhalve week.

Want is het nu echt een handig apparaat, of meer een gimmick? En hoe zit het met de stevigheid na de eerste berichten over kapotte schermen en afgepelde screenprotectors? Zou Arnoud er zelf eentje kopen als hij de kans had? En hoe schatten we aan de hand van deze foldable de kansen voor de hele markt is? Al die vragen komen aan bod en gaan soms vergezeld van onverwachte antwoorden.

Ook hebben we het in deze aflevering over de nieuwe Nvidia Shield, die volgens Wout prima geschikt zou zijn om mee te nemen naar hotelkamers en AirBnB's, en Google Photos' geautomatiseerde vakantiefilmpjes, die Chris flink wat werk uit handen nemen. Arnoud snijdt nog het onderwerp van biometriemissers aan, want Google en Samsung kwamen onlangs in het nieuws met betrekking tot uitglijders op dit vlak.

