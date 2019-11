Tweakers Podcast #87 - Stadia-streams, rare Razrs en Half-Life 3 niet confirmed

Het is een schitterend verhaal: gameredacteur Paul Hulsebosch was, jaren voordat hij bij Tweakers werkte, op bezoek bij de gamestudio die werkte aan Age of Empires III. Vlak voordat hij terugvloog, wilde een maker van de geluiden in de game hem nog heel even lenen.

Er was iemand nodig die in de game de stem van een Nederlandse brigadier vertolkte. Paul wilde dat wel en dus hoor je hem 'Aanvalluh!' roepen in de game. Paul vertelt het verhaal hoe het zo kwam ter gelegenheid van de aankondiging van Age of Empires IV. Jurian vertelt over die keer dat hij voetballiedjes zong voor een game en waarom de nummers uit zijn gouden keeltje vermoedelijk de game nooit hebben gehaald.

De oude doos gaat in deze aflevering verder open. Wout, vers terug van vakantie, is enthousiast over de komst van een Half-Life-game voor virtual reality. De Half-Life-serie is al een tijdje niet meer in leven en ook met vr voor thuis gaat het niet fantastisch, maar kan een Half-Life-game mensen ertoe aanzetten een vr-bril te kopen?

Omdat de oude doos als Pandora's box niet gemakkelijk meer dichtgaat, hebben we het ook over de Motorola Razr van Lenovo. De klassieke klaptelefoon is nu verworden tot moderne, vouwbare Android-smartphone. Jurian was eerst dolenthousiast, maar heeft nu zijn bedenkingen en ook Arnoud ziet de nodige uitdagingen bij deze telefoon.

Het is niet alleen nostalgie wat de klok slaat, want we staan uitgebreid stil bij de release van Google Stadia. Paul heeft de nodige problemen ondervonden, maar als het wel goed gaat, werkt het mooi. We bespreken de voor- en nadelen van gamestreaming, en of het iets is voor hardcore gamers of juist voor de huis-tuin-en-keukenconsument. Ook bespreken we de levensvatbaarheid van een gamestreamdienst, waarbij je niet per game zou hoeven te betalen.

0:20 Opening

1:19 In Age of Empires

7:46 Een systemseller voor vr

15:13 Red Dead op pc

19:54 De Motorola Razr

28:58 Stadia's wisselende prestaties

41:36 Voor wie gamestreaming is

54:40 Een Netflix voor games?

58:54 Sneakpeek

