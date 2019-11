Tweakers Podcast #85 - Blizzard-excuses, rickrollen met lasers en tafeltelefoons

Misschien was hij aan het spelen met zijn kat of was hij simpelweg met zijn laserpen aan het klooien, maar een wetenschapper ontdekte dat je slimme speakers kan hacken met lasers. Biedt dat niet de mogelijkheid voor de meest geavanceerde rickroll ooit?

We hebben in deze aflevering onder meer over de spectaculaire manier om speakers, telefoons en tablets stemcommando's te laten uitvoeren door er met lasers op te schijnen, want behalve dat je het kunt gebruiken om je de speaker van je buren van alles te laten afspelen, kun je er misschien ook serieuzere dingen mee doen.

Maar we zijn deze aflevering ook als een laser gefocust op games. Want afgelopen weekeinde vond Blizzcon plaats en Blizzard greep zijn eigen feestje aan om excuses aan te bieden voor zijn afhandeling van de zaak rond de Hearthstone-speler die zijn steun uitsprak voor de protesten in Hongkong. De zaal met fans vond de excuses fantastisch, maar hoe heeft gameredacteur Paul Hulsebosch dat ervaren? En hoe kijken we nu naar deze zaak?

Daarnaast gaat het over Call of Duty: Modern Warfare. Jurian Ubachs heeft gemerkt dat de game niet alleen Russen de schuld in de schoenen schuift van een aanslag die Amerikanen hadden gepleegd, maar ook is het de hardste game die hij in lange tijd heeft gezien, met onder meer het tonen van martelingen en het doden van kinderen. Horen zulke beelden wel thuis in een game, of is het juist educatie van hoe verschrikkelijk moderne oorlogvoering is?

Ook roept Paul om T65-telefoons naar hem op te sturen om er met een Raspberry Pi Zero een Wonderfoon van te maken voor ouderen met de ziekte van Alzheimer; zij kunnen dan nummers draaien en oude muziek horen en Paul wil er graag meer maken dan de drie die hij tot nu toe in verzorgingshuizen heeft kunnen afleveren. Als je zo'n telefoon hebt, kun je hem per mail bereiken.

We horen je denken: mooi allemaal, maar de aflevering is niet compleet zonder dat iemand een keer begint over science fiction, toch? Inderdaad! Joris Jansen was naar Gemini Man in 120fps geweest in de bioscoop en bespreekt de zegeningen van hogere framerates. Intussen wil Jurian weten waarom de filmindustrie blijft haken op 24fps en heeft ondertussen ook nog een tip hoe je de nieuwste trailer van Star Wars op zijn best kan bekijken.

0:20 Opening

1:21 De meet-up XL

5:27 Films op 120fps

11:04 Ouderen blij maken met draaischijftelefoons

17:49 Hacken met lasers

23:09 De excuses van Blizzard

37:14 De hardheid van Modern Warfare

53:31 Sneak peek

