Tweakers Podcast #80 - Tesla-touchscreens, Pixel-leaks en iPhone-beloftes

Apple blies dit jaar hoog van de toren tijdens de presentatie van de nieuwe generatie iPhones. Wij hebben inmiddels de nodige tijd doorgebracht met deze nieuwe toestellen en in deze aflevering bespreken we of de claims van Apple worden waargemaakt.

Ook hebben we het over de komende Pixel 4 van Google, misschien wel het slechts bewaarde geheim uit de telecomindustrie ooit. Op basis van wat we nu al weten, en dat is veel, vergelijken we hem met de concurrentie en proberen we chocola te maken van wat Google nu precies voor ogen heeft met de high-end Pixel.

Verder hebben we het in deze aflevering over de mobiele games van Nintendo, in het bijzonder Mario Kart Tour, dat onlangs uitkwam. Nintendo lijkt elke moderne truc te gebruiken om er geld mee te verdienen en daar wordt Arnoud niet blij van.

Daarnaast bespreken we de plannen van de overheid om camera's in te zetten om automatisch te herkennen of bestuurders van auto's hun telefoon in de hand hebben tijdens het rijden. Behalve over de vraag hoeveel foute boetes hierdoor verstuurd gaan worden, hebben we het ook over de vraag in hoeverre een touchscreen in de auto een afleiding is. Wout dacht altijd een voorkeur te hebben voor fysieke knoppen, maar een recente rit in een Tesla Model 3 heeft hem doen twijfelen.

00:20 Opening

01:10 Arnoud vindt Mario Kart Tour helemaal niks

09:00 Touchscreens tijdens het rijden

18:25 Wout reed in een Tesla

32:19 Heeft Apple zijn beloftes waargemaakt?

46:33 Wat wil Google met de Pixel 4?

59:14 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.