Tweakers Podcast #82 - World Solar Challenge, Google-hardware en Windows Phone

Als je alle bezwaren wegdenkt, zou je dan apparaten met spraak willen bedienen? Het is een van de vele prikkelende discussiepunten in deze Tweakers Podcast. Je kunt, zo blijkt, prima praten over praten.

De aanleiding is natuurlijk het Google-event van afgelopen dinsdag. Want Google stopt zijn Assistant in al zijn apparaten en voorziet ze allemaal van microfoontjes en speakertjes, maar wil je dat wel en gebruik je het ook? Hardwaredacteur Julian Huijbregts en Wout onthullen hoe zij hun Google Home-speaker gebruiken, terwijl Arnoud hen een Assistant-vaardigheid uitlegt die zij nog niet kenden. Uiteraard nemen we ook alle nieuwe Google-hardware kort door.

Ook discussiëren we over de recente ontwikkelingen rond Apple en de Chinese overheid. Waren Apples statement over mensenrechten en privacy alleen maar voor de bühne? Is het logisch dat bedrijven uiteindelijk tóch kiezen voor het geld? Wout begint met een disclaimer 'we zijn geen politieke podcast', waarna we het uitgebreid hebben over hoe techbedrijven omgaan met politiek, economie en cultuur.

Wout wil bovendien nog even een 'in memoriam' houden voor Windows Phone, het ooit veelbelovende derde besturingssysteem van de smartphonemarkt. Maar als het besturingssysteem een weg is, hoe belangrijk is het nog om wegen te bouwen of moet je vooral auto's gaan verkopen? Kortom: hoe belangrijk is een besturingssysteem in een wereld van diensten?

Over wegen en auto's gesproken: de zonne-auto's in de World Solar Challenge staan op het punt van finishen. De Nederlandse koploper viel uit na een harde windvlaag, maar ondanks de concurrentie van een Belgisch team komt er vermoedelijk toch een Nederlandse winnaar in het 'allround schaatsen van de techsector'.

01:18 Zijwind in de World Solar Challenge

05:36 Apple in China en het verschil in cultuur

17:16 En nog even over Windows Phone

23:58 Googles verwarrende verkoopstrategie

32:08 De line-up van Google in vogelvlucht

39:50 Assistent in alles

52:45 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.