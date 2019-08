Tweakers Podcast #74 - IKEA-tech, apparaten repareren en een hackersparadijs

Waar koopt men over vijf tot tien jaar smarthomeproducten? Is dat bij offline en online elektronicaboeren, of gewoon in dezelfde winkel waar je naartoe gaat voor een nieuwe bijzettafel of Zweedse balletjes?

Wellicht dat laatste, want IKEA timmert hard aan de weg met smarthomeproducten. Het bedrijf heeft al een tijdje slimme lampen en sinds kort ook slimme rolgordijnen, en daarnaast kondigde het onlangs aan een specifieke smarthomedivisie op te richten. In deze aflevering hebben we het over deze strategie van de Zweedse meubelboer en of ze hiermee een grote speler kunnen worden.

Er is ook ruimte voor verbazing, want Arnoud - fan van de 3,5mm-aansluiting op telefoons - is sinds kort in het bezit van bluetoothoordoppen. Dat betekent niet dat hij de 3,5mm-opening niet meer belangrijk vindt, maar het brengt toch wel voordelen met zich mee, zo heeft hij gemerkt. Tijs legt in de discussie uit dat het voor hem onmogelijk is om zijn mobiele muziek via bluetooth te luisteren.

Verder hebben we het deze aflevering nog over het repareren van je eigen spullen. Dat lijkt steeds moeilijker te worden. Aan de ene kant omdat apparaten dicht zitten met lijm en onderdelen gesoldeerd worden, maar ook omdat het moeilijker wordt onderdelen te vinden en deze zonder problemen in te bouwen. Ook hebben we het over een winkelmedewerkster die naar de rechter stapte omdat ze haar vingerafdruk niet aan het kassasysteem wilde koppelen en vertelt Tijs hoe het is om rond te lopen bij de securitybeurzen Black Hat en Def Con.

