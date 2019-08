Warner Bros kondigt vierde Matrix-film aan

Warner Bros. en Village Roadshow Pictures kondigen een vierde film aan in The Matrix-filmreeks. Hoofdrolspelers Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss keren terug in de film, voor hun rollen van respectievelijk Neo en Trinity.

Bij de aankondiging heeft Toby Emmerich, de bestuursvoorzitter van Warner Bros. Pictures Group, naar buiten gebracht dat Lana Wachowski de nieuwe film gaat schrijven, regisseren en produceren. Zij was samen met haar zus Lilly ook al verantwoordelijk voor de bestaande trilogie. Emmerich spreekt zijn waardering uit voor Wachowski's inbreng voor wat hij omschrijft als 'een nieuw hoofdstuk in het The Matrix-universum'.

Variety schrijft dat bronnen aangeven dat de productie van dit nieuwe hoofdstuk in de sciencefictionfilmreeks in de loop van 2020 zou moeten beginnen. Er is nog niets bekend over het verhaal en ook is onduidelijk of de rol van Morpheus terugkeert in de nieuwe The Matrix-film. Acteur Laurence Fishburne, die samen met Keanu Reeves onder meer in John Wick 2 en 3 speelde, was in de vorige drie films verantwoordelijk voor dit filmpersonage. Volgens bronnen van Variety keert Morpheus wel terug, maar wordt er wellicht een jongere acteur voor aangetrokken.

Warner Bros. zou in de afgelopen jaren geprobeerd hebben om een nieuwe The Maxtrix-film van de grond te krijgen; zo was er in een maart 2017 al een gerucht over een nieuwe Matrix-film. Die eerdere pogingen zouden echter zijn vertraagd door gedoe over de productierechten.

De vorige drie films hebben gezamenlijk meer dan 1,6 miljard dollar opgebracht en werden geschreven en geregisseerd door Lana Wachowski en haar zus Lilly. "Veel van de ideeën over onze realiteit die Lilly en ik twintig jaar geleden onderzochten zijn nu nog relevanter", zegt Lana Wachowski. Naast Wachowski neemt Grant Hill een deel de productie voor zijn rekening en aan het script hebben ook Aleksandar Hemon and David Mitchell meegewerkt.

Het originele The Matrix uit 1999 onderscheidde zich vooral door het verhaal en de special effects, waarbij destijds onder meer de slow-motions van bijvoorbeeld het ontwijken van kogels geprezen werden. Daarna volgden The Matrix Reloaded en The Matrix Revolutions in 2003. Die films werden minder goed ontvangen en menig fan zal sindsdien misschien wel spijt hebben dat hij toen toch niet koos voor die blauwe pil.