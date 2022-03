The Matrix Resurrections verschijnt op 22 december in bioscoop en op HBO Max

Warner Bros. toont een trailer van The Matrix Resurrections en maakt bekend dat de vierde Matrix-film op 22 december in de bioscoop verschijnt. De film zal vanaf dan ook een maand op streamingdienst HBO Max te zien zijn.

De trailer bevat veel herkenbare elementen voor liefhebbers van de eerste Matrix-film. Net als in de scifi-klassieker uit 1999 zijn er hoofdrollen weggelegd voor Neo en Trinity, net als destijds gespeeld door Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss. Ook de bekende blauwe en rode pil zijn van de partij, net als scenes met veel actie. Veel bullet time zit er niet in de trailer. Dat optische effect, waarbij de tijd stil lijkt te staan terwijl de camera rondom de actie beweegt, werd door de originele Matrix-film uit 1999 populair gemaakt.

Ook lijkt de nieuwe film een jonge Morpheus te bevatten. Die wordt gespeeld door acteur Yahya Abdul-Mateen II, die niet eerder in Matrix-films was te zien. Laurence Fishburne, die Morpheus speelde in de eerste Matrix-films, zei vorig jaar in een interview met Vulture dat hij niet gevraagd was om mee te doen aan de vierde film.

Het lijkt erop dat de nieuwe Matrix-film in veel opzichten weer teruggaat naar het verhaal van het eerste deel. Dat blijkt niet alleen uit de herkenbare elementen, maar ook uit de quote "terug naar waar het allemaal begon, terug naar de Matrix", die aan het einde van de trailer te horen is.

The Matrix Resurrections is geschreven en geregisseerd door Lana Wachowski. Zij werkte samen met haar zus Lilly Wachowski ook aan de eerste drie delen. Warner Bros. brengt de film op 22 december naar de bioscoop. Er komen ook Dolby Cinema- en IMAX-versies.

De film verschijnt ook direct op streamingdienst HBO Max en is daar een maand lang te zien. Die 15 dollar per maand kostende dienst is niet beschikbaar in Nederland en België en zal dat dit jaar ook niet zijn. Mogelijk komt daar volgend jaar verandering in.