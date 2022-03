Modder breidt opslag van Xbox Series-console uit met NVMe-ssd

Een modder heeft met een NVMe-naar-CFexpress-adapter de opslag van een Xbox Series-console kunnen uitbreiden met een NVMe-ssd. De modder gebruikte de interne ssd van een Xbox Series X-console als externe opslag; het is niet duidelijk of andere NVMe-ssd's ook zouden werken.

Op het Chinese platform BiliBili legt de modder uit hoe hij de CH SN530 M.2 2230-ssd van Western Digital als externe opslag kon gebruiken. De Xbox Series-consoles gebruiken namelijk twee PCIe 4.0 X2-slots, eentje voor de interne NVMe-ssd en een voor de Seagate-uitbreidingskaart die los aangeschaft kan worden. Die Seagate-kaart is de enige officiële manier om de opslag van een Xbox Series-console uit te breiden.

Voor de Seagate-kaart gebruikt Microsoft een proprëtaire aansluiting, die in de praktijk een aangepaste CFexpress-aansluiting blijkt te zijn. Standaard ondersteunt CFexpress PCIe 3. Gebruikers speculeerden al dat met de juiste adapters en juiste ssd's de opslag van de Xbox Series-consoles kon worden uitgebreid zonder de Seagate-uitbreidingskaart te hoeven kopen.

De modder besloot dit in de praktijk uit te proberen en kocht daarom een CFexpress-naar-NVMe-adapter. Daarna had hij alleen nog een ssd nodig. De modder gebruikte de CH SN530-ssd van een uit elkaar gehaalde Xbox Series X. Hij benadrukt dat deze ssd niet gelijk is aan een PC SN530-ssd; dit is een PCIe 3.0-ssd.

Toen hoefde hij alleen de ssd met adapter in zijn Xbox Series X te steken, zijn console aan te zetten en hij had 867GB extra tot zijn beschikking. De console gaf ook aan dat het om een Storage Expansion Card ging, alsof het de uitbreidingskaart van Seagate was. De modder heeft zelf geen andere ssd's geprobeerd en kan dus niet zeggen of deze met de console zouden werken.

De modder geeft geen details over hoe de NVMe-ssd presteert tijdens het gamen, maar zegt wel dat hij er een spel op heeft kunnen installeren. Een andere gebruiker probeerde een CFexpress-kaart direct in de console te steken, maar deze was volgens de console niet compatibel. Dit ging om een PCIe 3.0 x2-kaart.