Game Pass-cloudgaming is eind dit jaar beschikbaar op Xbox One en Series X en S

Microsoft maakt tijdens de feestdagenperiode eind dit jaar cloudgaming beschikbaar op de Xbox One en Series X en S. Game Pass Ultimate-abonnees kunnen dan games spelen zonder ze te installeren of downloaden, of nieuwe games spelen op een oude console.

Cloudgaming op Xbox-consoles maakt het mogelijk om games die alleen voor de Series X en S verschijnen ook te spelen op oudere consoles zoals de Xbox One en One X. Voor bezitters van een nieuwe console kan cloudgaming een uitkomst zijn om snel een spel te starten of te proberen, zonder de game eerst te moeten downloaden.

In de herfst begint Microsoft met tests van cloudgaming op Xbox-consoles via het Xbox Insider-programma. Tijdens de feestdagen moet de functie naar alle Game Pass Ultimate-abonnees komen. Exacte data heeft Microsoft niet bekendgemaakt.

Cloudgaming via het Game Pass Ultimate-abonnement is al langer beschikbaar voor Android-apparaten. Sinds juni is er ook ondersteuning toegevoegd voor iOS en Windows 10 via een webapp. Microsoft is ook bezig met het inbouwen van ondersteuning voor cloudgaming in de Xbox-app voor Windows.

In juni maakte Microsoft bekend te werken aan een streamingapparaat voor 'cloudgaming op elk scherm'. Dat zou om een stick kunnen gaan die op tv's en monitoren aangesloten kan worden. Details daarover zijn nog niet bekendgemaakt.

Op alle platforms worden games via cloudgaming maximaal in een 1080p-resolutie met een framerate van 60fps gestreamd. De games draaien in datacenters van Microsoft op hardware die is gebaseerd op Xbox Series-consoles.