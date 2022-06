Door kwetsbaarheden in infuuspomp kon medicatiedosis worden aangepast

Onderzoekers bij McAfee hebben meerdere kwetsbaarheden ontdekt in de software van een infuuspomp van fabrikant B.Braun. Door deze beveiligingslekken was het voor een aanvaller in theorie mogelijk om de medicatiedosis aan te passen.

Het gaat in totaal om vijf kwetsbaarheden. In een onderzoekspaper hebben de onderzoekers uiteengezet om wat voor kwetsbaarheden het gaat en hoe ze de infuuspompen konden manipuleren. De configuratie van een pomp kon via de vijf kwetsbaarheden worden aangepast als deze in standby-modus staat. Op het moment dat de pomp vervolgens weer actief werd, kon een verhoogde dosis aan een patiënt worden gegeven.

Door gebruik te maken van de kwetsbaarheden konden de onderzoekers bestanden uploaden naar de infuuspomp en zo de machine manipuleren. Dit kon alleen als de pomp uit of op standby stond. Als de infuuspomp actief was, kon er niets worden aangepast. Dit kon gebeuren omdat uploads naar het systeem niet goed werden gecontroleerd op authenticiteit.

McAfee heeft de fabrikant op 11 januari op de hoogte gebracht van het lek. In mei heeft B.Braun updates uitgebracht die de lekken dichten. Volgens B.Braun zijn de kwetsbaarheden niet actief gebruikt door aanvallers om infuuspompen te manipuleren.