Coronatestbedrijf met onbeveiligde database lekt gegevens 60.000 klanten

De gegevens van zo'n 60.000 klanten van het bedrijf Testcoronanu.nl waren in te zien omdat het bedrijf zijn online database niet beveiligd had. Ook was de data daarin aan te passen, om zo een geldig toegangsbewijs voor in de CoronaCheck-app te vervalsen.

Het bedrijf had zijn Google Firestore-database niet op orde. Volgens RTL-journalist Daniël Verlaan had iedereen met een account op de site, dus in ieder geval iedere klant, zowel read- als write-permissies wat betreft die database. Daarin stonden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, paspoortnummers, de afgenomen testsoort, de uitslag en burgerservicenummers. Die laatste werden wel enkele dagen na de test verwijderd. Het ministerie van VWS stelt dat er 'geen signalen' zijn dat naast RTL nog een andere derde in de database is geweest.

Niet alleen konden resultaten van bestaande klanten aangepast worden, nieuwe data kon ook toegevoegd worden, waardoor een testbewijs voor een persoon die helemaal geen klant is geweest, aangemaakt kon worden.

Testcoronanu.nl heeft volgens RTL tien locaties in Nederland en drie in België. Die fysieke locaties zijn gesloten wegens 'onvoorziene omstandigheden', valt er nu te lezen op de website. Ook de online functies van het bedrijf zijn niet beschikbaar.

Het bedrijf is aan de slag gegaan met zijn klanten op de hoogte stellen van de situatie, maar heeft daarin opnieuw een fout gemaakt. Verlaan meldt dat in de e-mail waarin klanten op de hoogte gesteld worden van de situatie, iedere geadresseerde in het cc-veld is beland in plaats van het bcc-veld. Daarvoor alleen al heeft de Autoriteit Persoonsgegevens al eerder boetes uitgedeeld.

Het bedrijf is onderdeel van het overheidsinitiatief Testenvoorjereis.nl. Dat betekent dat de overheid het gebruik van het bedrijf niet alleen aanraadt, maar de tests ook subsidieert. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat tegenover RTL weten dat het gaat onderzoeken hoe het Testcoronanu.nl heeft geaccepteerd als betrouwbare partner, terwijl de security zo te wensen overlaat. Volgens RTL-journalist Daniël Verlaan moeten partners 'aan de hoogste dataveiligheids- en privacy-eisen voldoen', zo citeert hij uit niet nader genoemde bron, die waarschijnlijk een overheidswebpagina is.

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens wil opheldering: "Mensen moeten er vanuit kunnen gaan dat de overheid dit goed en veilig regelt," vertelt een woordvoerder.