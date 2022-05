"Signal repareert bug waardoor gebruikers afbeeldingen van anderen kregen te zien"

Signal heeft een bug gerepareerd in de Android-app waarmee sommige gebruikers afbeeldingen te zien kregen die bedoeld waren voor andere contacten van de verzender. Er stond al sinds december 2020 een ticket open voor de bug, maar die kwam volgens de makers weinig voor.

Signal zegt dat het de bug in de meest recente versie heeft opgelost. Dat is versie 5.17 van de Android-app. Het issue werd begin december voor het eerst gerapporteerd door een gebruiker. Die beschreef op de GitHub-pagina dat hij soms afbeeldingen te zien kreeg die mogelijk naar andere gebruikers in de contactenlijst van de eerste gebruiker zijn gestuurd, al blijkt uit het issue niet of de afbeeldingen echt daarvan afkomstig zijn. Later bleken er meer gebruikers te zijn die dat probleem hadden. Dat gebeurde alleen maar op Android-toestellen. Bij sommige gebruikers leek het probleem sporadisch voor te komen, bij anderen juist consistent.

Inmiddels zou het probleem zijn opgelost. Veel details over wat er precies mis ging zijn er nog niet, al zijn de twee commits met het issue wel in te zien. Daarin is te zien hoe sommige velden in de SQLite-database geen gebruik maakten van de autoincrement -functie. Dat is in de nieuwe versies wel toegevoegd.

Volgens de ontwikkelaar was de bug gelinkt aan een andere bug. Het probleem zou alleen ontstaan als gebruikers conversation trimming aan hadden staan. Dat is een feature waarbij oude berichten in een gesprek automatisch worden verwijderd. In dat geval kon een database-id van een gebruiker worden hergebruikt bij andere gebruikers. "Het was heel moeilijk de bug te achterhalen", zeggen de ontwikkelaars. "Zodra we meer informatie verzamelden werd dit onze topprioriteit."

Voor zover bekend kwam de bug alleen voor bij Android-gebruikers. De ontwikkelaars zeggen dat dat 'maar weinig voorkwam', al merken sommige gebruikers op Hacker News op dat Signal dat moeilijk kan zeggen zonder goede telemetrie.

Update: in het stuk is verduidelijkt dat het gaat om afbeeldingen die afkomstig zijn van lokale gebruikers en niet van willekeurige Signal-gebruikers.