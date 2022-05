Vacature bij Amazon wijst op acceptatie van cryptovaluta als betaalmiddel

Amazon is mogelijk van plan in de toekomst bitcoin te accepteren als betaalmiddel. In een vacature zegt het bedrijf te zoeken naar experts rondom digitaal geld en blockchain. Ook andere cryptovaluta zouden mogelijk worden overwogen.

Amazon zette dit weekend een vacature online voor een product lead voor digitale valuta en blockchain. In de vacature staat dat die werknemer Amazons strategie en roadmap moet gaan ontwikkelen rondom die onderwerpen. In de vacature wordt zelfs al gesproken over een launch strategy, waardoor het om meer lijkt te gaan dan alleen een experiment of onderzoek.

Volgens een anonieme bron van de Britse krant City AM zou Amazon erop mikken om de bitcoin nog voor het einde van het jaar te ondersteunen bij de online winkel. Het bedrijf zou daarnaast overwegen in ieder geval acht andere cryptovaluta te ondersteunen. Dat zouden onder andere Ethereum, Cardano en Bitcoin Cash zijn. Jeff Bezos zelf zou de opdracht daarvoor hebben gegeven.

Ook zou Amazon volgens de bron willen werken aan een eigen token. Volgens de bron van City AM zou het 'steeds aannemelijker worden' dat het bedrijf 'richting tokenisation gaat'. Details daarover zijn nog niet bekend, en de plannen zijn tot dusver ook nog niet door andere bronnen bevestigd.