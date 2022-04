Betaalprovider Mollie haalt 665 miljoen euro op bij investeerders

Betaalbedrijf Mollie heeft bekendgemaakt 665 miljoen euro te hebben opgehaald bij investeerders. Het gaat voornamelijk om Amerikaanse investeerders die het bedrijf steunen. Mollie wil hiermee internationaal uitbreiden.

Mollie is een betaalprovider en handelt betalingen af voor bedrijven. Het bedrijf heeft onder andere maaltijdbezorger Deliveroo als klant. Het is niet bekend wat de winst en omzet is van het bedrijf. Na de investeringsronde zou Mollie op papier 5,4 miljard euro waard zijn.

Op dit moment werken er 450 mensen bij het fintech-bedrijf en het is de bedoeling dat daar nog eens 300 mensen bijkomen. Daarmee hoopt Mollie niet alleen buiten Europa te kunnen uitbreiden, maar ook nieuwe financiële producten en services te kunnen leveren.

Het in Amsterdam gevestigde Mollie heeft naar eigen zeggen inmiddels 120.000 klanten in Europa en in 2020 voor 10 miljard aan transacties verwerkt. In 2021 wil de betaalprovider dit verdubbelen en voor ruim 20 miljard euro aan transacties verwerken. Het bedrijf werd in 2004 opgericht door Adriaan Mol. Hij richtte ook het communicatiebedrijf MessageBird op.

Mollie ondersteunde ook enige tijd betalingen met bitcoin, maar stopte daar in 2019 mee. Volgens de betaalprovider was het te duur om bitcoin te blijven ondersteunen als betaalmiddel.